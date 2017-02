Defizite bei der Mikronährstoffversorgung junger Frauen auch in Deutschland

Leverkusen, Februar 2017 – Für Frauen mit Kinderwunsch oder bereits Schwangeren ist eine ausreichende Zufuhr an Mikronährstoffen besonders wichtig: In der Schwangerschaft steigt der Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Gleichzeitig unterstützt eine ausgewogene Aufnahme an Mikronährstoffen die Fruchtbarkeit der Frauen, ihre Gesundheit während der Schwangerschaft und die gesunde Entwicklung des Kindes.

Ein aktuelles wissenschaftliches Review stellt jedoch die bisher allgemein vorherrschende Überzeugung infrage, dass es für Frauen in westlichen Industriestaaten wie Deutschland kein Problem sei, die empfohlenen Mengen an Mikronährstoffen ausschließlich mit der Nahrung aufzunehmen. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Einnahme von Multi-Mikronährstoff-Supplementen mindestens einen Monat vor der Konzeption begonnen und während der Schwangerschaft fortgeführt werden sollte, um gute Voraussetzungen zu schaffen. (1)



Defizite trotz umfassendem Nahrungsmittelangebot

Die Experten untersuchten den Ernährungsstatus von Frauen in Industriestaaten wie beispielsweise den USA, Australien, Japan sowie mehreren europäischen Ländern. Es zeigte sich, dass auch in diesen Staaten eine zu geringe Zufuhr von Mikronährstoffen über die Nahrung verbreitet ist. Das zeigte sich sich auch durch die geringen Serumkonzentrationen wichtiger schwangerschaftsunterstützender Mikronährstoffe. So war die Aufnahme von Folat in allen Ländern und in allen Bevölkerungsschichten sowie Altersgruppen unzureichend. Vergleichbares galt für die Zufuhr von Jod. Und während in Schweden fast 90 Prozent der nicht-schwangeren Frauen eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung aufweisen, trifft dies in den USA nur auf etwa ein Viertel dieser Frauen zu. (1)



Ausgewertet wurden auch die Daten der deutschen Nationalen Verzehrstudie II. Diese Erhebung macht deutlich, dass die Mehrzahl der jungen Frauen in Deutschland trotz des umfassenden Angebotes an Lebensmitteln schon vor der Schwangerschaft Defizite bei wichtigen Mikronährstoffen aufweist. So erreicht jeweils nur etwa ein Drittel der Frauen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren die D-A-CH-Referenzwerte für die empfohlene tägliche Aufnahme an Vitamin C, Vitamin B 2 , Vitamin B 1 und Magnesium. Besonders dramatisch ist die Unterversorgung bei Folsäure, Eisen und Vitamin D: Nur 14 Prozent der Frauen nehmen ausreichend Folsäure auf, nur 42 Prozent genug Eisen und nur 10 Prozent sind entsprechend mit Vitamin D versorgt. Bei Jod und Calcium erreicht etwa je die Hälfte der Frauen die Referenzwerte. (2)



Perikonzeptionelle Supplementierung kann den Verlauf der Schwangerschaft verbessern

Eine unzureichende Mikronährstoffzufuhr kann schwerwiegende Konsequenzen haben: So können niedrige Jod-Spiegel während der Schwangerschaft das Risiko für spontane Aborte, perinatale Mortalität und mentale Retardierung erhöhen. Defizite bei Vitamin D oder Folat während der Schwangerschaft können mit einem erhöhten Risiko für Rachitis, Neuralrohrdefekte und mütterliche Anämie assoziiert sein.

Mit der perikonzeptionellen Einnahme von Supplementen, die neben Folsäure zahlreiche weitere Mikronährstoffe enthalten, kann dagegen ein Rückgang verschiedener angeborener Anomalien um 43 Prozent, von Neuralrohrdefekten um 49 Prozent und von Präeklampsie um 27 Prozent erreicht werden. (1)



Mit einem Multivitamin umfangreich versorgt

Da auch in Deutschland nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Frauen einen ausreichenden Mikronährstoff-Status aufweisen, sollten Ärztinnen und Ärzte in der präkonzeptionellen Beratung von Frauen nicht nur das Thema Folsäure ansprechen, sondern auch die Bedeutung einer adäquaten Zufuhr anderer schwangerschaftsunterstützender Mikronährstoffe. Die aktuelle Publikation von Schäfer lässt die Folgerung zu, dass alle Frauen mit Kinderwunsch und einem Risiko für Mikronährstoff-Defizite von Vitamin- und Mineralstoff-Supplementen wie Elevit® – dem weltweiten Marktführer bei pränatalen Multivitamin-Supplementen – profitieren können. (1)



(1) Schäfer E., J Nutr Disorders Ther 2016;6:199. doi:10.4172/2161-0509.1000199

(2) NVS II 2008; www.mri.bund.de/Nationale Verzehrsstudie