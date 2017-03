Bayer Animal Health unterstützt Programm zur Erforschung von und Vorbeugung gegen vektorübertragene Krankheiten

Leverkusen, 22. März 2017 – Bayer Animal Health setzt sich kontinuierlich dafür ein, das Bewusstsein für vektorübertragenden Krankheiten zu schärfen, um Hunde und Katzen in aller Welt vor ernsthaften Erkrankungen zu schützen. Jedes Jahr bringt Bayer Animal Health zu diesem Zweck eine internationale Gruppe von anerkannten Wissenschaftlern und Tierärzten auf diesem Gebiet zusammen, um einen internationalen Austausch von aktuellen Forschungsergebnissen zu ermöglichen. In diesem Jahr fand das CVBD-Symposium vom 13. bis 16. März in Athen statt.



„Bayer und die teilnehmenden Wissenschaftler verfolgen das gemeinsame Ziel, Tierärzte weltweit von den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen profitieren zu lassen“, erläuterte Dr. Markus Edingloh, Head of Veterinary Scientific Affairs bei Bayer Animal Health. „Wir möchten mit innovativen Kommunikationskonzepten die Motivation praktizierender Tierärzte steigern, sich zum Wohle der Tiere und Tierhalter im Kampf gegen CVBDs zu engagieren.“



Im Rahmen des wissenschaftlichen Programms wurden neueste Erkenntnisse über bedeutende Pathogene, Vektoren und Erkrankungen vorgestellt und ausgetauscht. Das Themenspektrum umfasste Daten über Prävalenz, diagnostische Methoden und Behandlungsmethoden für CVBDs



Als eines der Highlights des diesjährigen Symposiums einigten sich die Teilnehmer auf ein gemeinsames Statement zur Leishmaniose. „Diese Initiative haben wir beim letzten Symposium begonnen, um mit einer gemeinsamen Empfehlung hervorzuheben, wie wichtig der Kampf gegen Leishmaniose ist“, erklärte Dr. Markus Edingloh. „Wir möchten die Aufmerksamkeit auf die Prävention lenken, die eine zentrale Rolle in dem Bemühen spielt, unsere Tiere gesund zu halten.“



Über Companion Vector-Borne Diseases (CVBD ® )

Vektorübertragene Krankheiten von Haustieren (Companion Vector-Borne Diseases – CVBDs) sind eine weltweit wachsende Bedrohung. Diese Krankheiten, die durch blutsaugende Ektoparasiten wie Zecken (insbesondere Lyme-Borreliose, Babesiose, Anaplasmose und Hämoplasmose), Flöhe (Bartonellose bei Hunden und Rickettsiose bei Katzen) und Sandmücken (Leishmaniose) übertragen werden, sind bei Tierärzten und Experten für öffentliche Gesundheit in der ganzen Welt bekannt und haben in einigen Fällen auch zoonotische Bedeutung.



Zukunftsgerichtete Aussagen

