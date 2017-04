Priorin® belohnt Kundinnen mit Rabattaktion

Leverkusen, 13. April 2017 – Im Zeitraum vom 12. April bis 15. Dezember 2017 führt Bayer Vital eine bundesweite Priorin-Promotion-Aktion für Apotheken durch. Verwenderinnen der 12-Wochen-Priorin-Kapsel-Kur erhalten gegen ausgefüllten Fragebogen und Kaufbeleg 12 Euro zurück. Aufgrund des langsamen Haarwachstumszyklus sind erste Ergebnisse meist erst nach 12 Wochen für die Kundinnen sichtbar. Priorin Kapseln werden zur diätetischen Behandlung von hormonell erblich bedingten Haarwachstumsstörungen und Haarausfall bei Frauen angewendet. Mit einem Mikronährstoffkomplex unterstützt das Präparat die unterversorgten Haarwurzeln am Kopf und wirkt so dem voranschreitenden Haarausfall entgegen. Der erblich bedingte Haarausfall, die sogenannte androgenetische Alopezie, ist die häufigste Form des krankheitsbedingten Haarausfalls.



Mit attraktivem Rabatt zu vermehrtem Haarwachstum

Die 12-Wochen-Priorin-Kapsel-Kur besteht entweder aus 1x 30er Priorin Kapseln plus 2x 120er Priorin Kapseln oder 3x 120er Priorin Kapseln. Innerhalb des Aktionszeitraums von April bis Mitte Dezember enthalten die Packungen zusätzlich einen außenliegenden Schuber mit allen notwendigen Informationen zur Teilnahme an der Promotion. Für die Teilnahme an der Aktion senden die Kundinnen nach dem Test der 12-Wochen-Kur den vollständig ausgefüllten Fragebogen aus dem beiliegenden Schuber mit dem Original-Kaufbeleg an Bayer Vital zurück. Die Rückerstattung von 12 Euro erfolgt anschließend innerhalb von sechs Wochen nach Posteingang per Überweisung. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit einer Bankverbindung eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Staates, der Schweiz oder Monaco. Die Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen zur Aktion sind online unter http://www.priorin.de zu finden.



Aktion effektiv in der Apotheke bewerben

Um die Promotion attraktiv in der Apotheke zu platzieren, stehen den teilnehmenden Apotheken mit einem Gehwegposter, HV-Displays, Schaufensterdekoration und Deckenhänger vielfältige Maßnahmen zur Verfügung, die über den Außendienst von Bayer Vital bestellt werden können. Weiterhin wird die Aktion über den TV-Spot von Priorin, einen Umschaueinleger sowie die Priorin Webseite beworben. Informationen zum Ablauf der Promotion erhalten alle Besuchsapotheken von Bayer Vital über den Außendienst. Apotheken, die an der Aktion gerne teilnehmen möchten und nicht zu den Besuchsapotheken zählen, können sich über die Webseite von Priorin unter www.priorin.de informieren oder sich direkt an das Bayer Vital Customer Service Center wenden.



Priorin Kapseln: Haarwachstum durch Mikronährstoffkomplex stärken

Die Wahrscheinlichkeit einer androgenetischen Alopezie nimmt bei Frauen mit fortschreitendem Alter zu. Bis zum 30. Lebensjahr sind etwa 12 Prozent der Frauen betroffen, bei über 80-Jährigen leiden hingegen schon über 50 Prozent unter dem erblich bedingten Haarausfall. Diese Form des androgenetischen Haarausfalls zeigt sich unter anderem in einer Ausdünnung der Haare im Scheitelbereich und bedeutet für die Betroffenen meist einen hohen Leidensdruck und eine erhöhte Sorge um die eigene Außenwirkung. Um dem Prozess entgegenzuwirken, ist eine frühzeitige und konsequente Behandlung mit einem effektiven Präparat entscheidend. Viele Betroffene suchen die Beratung in der Apotheke, die hierbei eine wichtige Hilfestellung bei der Empfehlung des richtigen Produktes leisten kann. Priorin Kapseln stärken mit natürlichen Inhaltsstoffen in Form eines Mikronährstoffkomplexes, bestehend aus Hirseextrakt, Pro-Vitamin B 5 (Pantothensäure) und L-Cystin, die Haarwurzel von innen und versorgen ihren Zellstoffwechsel. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Priorin Kapseln bei Frauen mit hormonell erblich bedingtem Haarausfall ist durch verschiedene Untersuchungen belegt. (2,3)





