Volksfestzeit: Hochsaison für Sodbrennen und Luft im Bauch

Leverkusen, 25. Juli 2017 – Ob das Oktoberfest in München, die Cannstatter Wasen oder der Münster Send – mit dem Herbst beginnt die Zeit der traditionellen Volksfeste. Sie alle haben eines gemein: Sie bieten den Besuchern reichlich deftige und fettige Speisen, Süßigkeiten und alkoholische Getränke. Deren Genuss belastet das Verdauungssystem und führt nicht selten zu Sodbrennen, Völlegefühl und Blähungen. Wer sonst selten mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat, sieht einen Zusammenhang mit seinem Ess- und Trinkverhalten auf der Wiesn mitunter nicht und kommt mit unspezifischen Beschwerden in die Apotheke. In diesem Fall gilt es, die Symptome mit gezielten Fragen einzugrenzen und herauszufinden, welcher der Spezialisten für Sodbrennen und Luft im Bauch, Talcid ® , Rennie ® und Lefax ® dem Kunden am besten eine schnelle und nachhaltige Linderung verschaffen kann. Leicht umzusetzende Verhaltenstipps helfen dem Betroffenen zusätzlich und ermöglichen einen unbeschwerten Volksfestbesuch.



Wenn Sodbrennen den Biergenuss verleidet

Gerade ist es so gemütlich und die nächste Runde ist schon bestellt: Bei einer Maß Bier bleibt es auf dem Oktoberfest selten. Dass übermäßiger Alkoholkonsum zu Sodbrennen führen kann, ist vielen Feierlustigen nicht bewusst. Mit Beschwerden wie Sodbrennen, Magenschmerzen und saurem Aufstoßen suchen sie Rat in der Apotheke. Gezieltes Nachfragen identifiziert meist schnell die Magensäure als Ursache der Probleme. Dann sind Rennie und Talcid die häufigste Empfehlung. Denn die Spezialisten bei Säure sorgen für eine effektive und nachhaltige Linderung der Beschwerden. So wirkt Talcid Liquid nicht nur gegen zu viel Magensäure, sondern kleidet auch die Speiseröhre optimal aus. Genauso wie die Talcid Kautabletten ist das Liquid sofort einnahmebereit und passt in jede Hand- oder Jackentasche. Auch das innovative Mikrogranulat Rennie Direkt lindert die Symptome von Sodbrennen schnell und wirksam und wirkt durch den frischen Minzgeschmack zudem angenehm kühlend. Dankbar sind Kunden auch für alltagstaugliche Tipps, mit denen sie Sodbrennen vorbeugen können. Dazu gehört die Empfehlung, statt einer großen Mahlzeit lieber mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen und möglichst gut zu kauen oder der Rat, auf Hochprozentiges zu verzichten, wenn ein Risiko für Sodbrennen besteht.



Keine Gaudi mit „Luft im Bauch“

Zu hastiges oder deftiges Essen ist häufig die Ursache für ein weiteres Magen-Darm-Problem: Blähungen. Dem Apothekenkunden ist dies besonders unangenehm, denn es fällt schwer, über das vermeintlich „peinliche“ Thema zu sprechen. Häufig umschreiben Betroffene ihre Beschwerden deshalb mit einem Spannungs- oder Völlegefühl oder klagen über Schmerzen im Ober- bzw. Unterbauch. Mit der unverfänglichen Frage nach „Luft im Bauch“ kann die PTA herausfinden, ob Flatulenzen bzw. eingeschlossene Luft die Ursache der Beschwerden sind. In diesem Fall hilft Lefax schnell und effektiv. Den Entschäumer mit dem Wirkstoff Simeticon gibt es in verschiedenen Dosierungen und Darreichungsformen für jeden Bedarf. Für Volksfestbesucher, die sich unterwegs eine rasche, unkomplizierte Linderung ihrer Beschwerden wünschen, sind Lefax extra Kautabletten oder das Lefax intens Lemon Fresh Mikro Granulat die passende Empfehlung. Beide Produkte lassen sich problemlos ohne Wasser einnehmen, lösen sich schnell im Mund auf und sind angenehm im Geschmack. Um Luft im Bauch vorzubeugen, kann die PTA Betroffenen ergänzend empfehlen, Mahlzeiten möglichst langsam zu essen und dabei Gespräche einzuschränken. So wird weniger Luft verschluckt.



Tipps für Volksfestbesucher gegen Sodbrennen und Blähungen

- Auch im Bierzelt oder an der Würstchenbude gilt: Langsam und bewusst essen beugt Magen-Darm-Beschwerden vor – und erhöht den Genuss.

- Wer Schnäpse meidet und zwischendurch regelmäßig Wasser trinkt, kann übermäßigem Alkoholkonsum vorbeugen.

- Die letzte Mahlzeit sollte in ausreichendem Abstand vor dem Zubettgehen eingenommen werden (mind. 1-2 Stunden).

- Wer nach dem Fest mit leicht erhöhtem Oberkörper schläft, verhindert den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre.

- Nach üppigem Feiern tut es Magen und Darm gut, wenn man ein paar Tage etwas kürzer tritt und leichte, kohlenhydratarme Kost zu sich nimmt.



Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Mehr Informationen unter presse.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.