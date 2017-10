Der Leber mehr Beachtung schenken

Leverkusen, 16. Oktober 2017 – Erkrankungen der Leber verlaufen oft ohne spezifische Beschwerden. Daher werden sie häufig erst spät und durch Zufall erkannt. Der 18. Deutsche Lebertag möchte unter dem Motto „An die Leber denken“ dazu beitragen, dass der Leber mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn Lebererkrankungen sind häufig gut behandelbar, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Am 20. November 2017 finden lokale Veranstaltungen wie etwa Lebertest-Aktionen oder Experten-Sprechstunden statt. Ausgerichtet wird der 18. Deutschen Lebertag von der Deutschen Leberstiftung, der Deutschen Leberhilfe e.V. und der Gastro-Liga sowie zahlreichen Kooperationspartnern. Zu den Sponsoren zählt unter anderem Bayer. Weitere Informationen gibt es auf der Website www.lebertag.org .



Ursachen für Lebererkrankungen sind vielfältig



Die Leber ist das größte und mit rund 1,5 Kilogramm auch das schwerste innere Organ. Sie fungiert als zentrales Stoffwechselorgan und übernimmt zahlreiche Aufgaben im Körper. Dazu zählen die Produktion von lebensnotwendigem Eiweiß sowie Umwandlung und Abbau von Giftstoffen. Eine gesunde Ernährung und ein maßvoller Alkoholkonsum können Erkrankungen dieses wichtigen Organs vorbeugen. Denn oft sind die Ursachen für eine solche Erkrankung Übergewicht, übermäßiger Alkoholkonsum oder Infektionen mit Hepatitis-Viren, aber es gibt auch genetisch bedingte oder autoimmune Erkrankungen der Leber. Typische, aber wenig spezifische Symptome für Lebererkrankungen sind Müdigkeit, Völlegefühl im Bauch oder Neigung zu Blähungen. Erste Anzeichen einer Lebererkrankung können erhöhte Leberenzymwerte sein, die im Rahmen einer Blutuntersuchung festgestellt werden können. Wenn diese Werte erhöht sind, sollte die Ursache immer geklärt werden. Denn je früher eine Diagnose erfolgt, desto besser kann die Erkrankung behandelt werden.



Spätfolgen wie Leberkrebs durch frühzeitige Behandlung vermeiden



Zu den häufigsten Lebererkrankungen zählen Leberentzündungen, auch Hepatitis genannt, die einen chronischen Verlauf nehmen können. Ursache dafür sind in erster Linie die Hepatitis-Viren A, B und C. Eine weitere Erkrankung ist die sogenannte Fettleber. Dabei kommt es zu Fettablagerungen in der Leber, was gefährlich werden kann, wenn die Verfettung zu einer Leberentzündung führt. Das gilt auch für eine alkoholische Leberentzündung. Eines verbindet all diese Ursachen miteinander: Wird die Leberentzündung chronisch, entsteht eine Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber und daraus kann sich Leberkrebs (hepatozelluläres Karzinom, HCC) entwickeln. Bayer engagiert sich bereits seit über zehn Jahren auf dem Gebiet des HCC und stellt Menschen mit dieser Erkrankung wirksame Therapieoptionen zur Verfügung.



Onkologie bei Bayer



Mit dem Ziel, das Leben von Menschen zu verbessern, arbeitet Bayer an der Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Der Onkologiebereich von Bayer umfasst bereits drei zugelassene Präparate sowie weitere Wirkstoffe in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Alle diese Produkte spiegeln den Forschungsansatz des Unternehmens wider, der die Suche nach geeigneten Zielmolekülen (Targets) zur Krebsbehandlung in den Vordergrund stellt.



