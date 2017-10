Die eigene Seele im Blick haben

Leverkusen, 4. Oktober 2017 – Über depressive Verstimmungen wird zwar heute immer mehr aufgeklärt, aber ständig noch beschreiben sich die wenigsten Menschen selbst als gefährdet oder betroffen. Und das, obwohl sie vielleicht schon erste Anzeichen spüren. Die Konsequenz: Viele Behandlungen unterbleiben, obwohl sie in Selbstmedikation erfolgen können. Dies ist die wichtigste Erkenntnis zum 15. Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober. Die World Federation of Mental Health will in Zusammenarbeit mit der WHO weltweit über psychische Erkrankungen informieren und auf die Belange erkrankter Menschen aufmerksam machen.



Psychische Probleme zählen zu den häufigsten Leiden der modernen Gesellschaft und sind weiter verbreitet, als viele denken. Emotionale Belastungen und chronischer Stress können schnell zu einem seelischen Tief führen. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Depression, die sich aber schnell daraus entwickeln kann. Deshalb sollten Menschen, die von einem Stimmungstief betroffen sind, frühzeitig versuchen, gegenzusteuern. Denn es gibt gute Möglichkeiten, selbst etwas für sich zu tun. So können pflanzliche Medikamente auf der Basis des natürlichen Wirkstoffs Johanniskraut – zum Beispiel das in Apotheken erhältliche Laif ® 900 Balance – eine gute Hilfe sein, ein seelisches Tief hinter sich zu lassen.



Aktuelle Umfrage: Jeder Dritte empfindet seinen Alltag als belastend



Eine repräsentative Befragung des Forschungsinstituts Kantar EMNID, zeigt: 30 Prozent der Befragten empfinden ihren Alltag als sehr belastend und schaffen nur noch das Nötigste. Jeder Vierte würde gerne nach einem kräftezehrenden Tag ein geplantes Treffen mit Freunden absagen, weil ihm sonst alles zu viel wird. Jeder Dritte hat sogar häufig keine Lust mehr auf Hobbys und Aktivitäten, die ihm einmal Freude bereitet haben. Verabredungen mit den Freunden abzusagen oder Hobbies zu vernachlässigen können bereits erste Anzeichen für eine beginnende seelische Verstimmung sein. Solche Signale sollten unbedingt ernst genommen werden, da sich bei einer anhaltenden Belastung bald ein seelisches Tief entwickeln kann.



Bewusste Auszeiten halten die Seele in Balance



Um zu vermeiden, dass einen der eigene Alltag zum Pflichtprogramm wird und dauerhaft überfordert, kann man aktiv vorbeugen. Es gilt, sich bewusste Auszeiten und Glücksmomente zu schaffen: Eine Stunde Zeit für sich, ein Spaziergang an der frischen Luft, eine Sporteinheit am Abend oder ein Kaffee mit der besten Freundin in gemütlicher Atmosphäre. Laut Neurologe und Psychiater Dr. Volker Busch aus Regensburg sind soziale Kontakte besonders wichtig: „Wenn uns das Leben belastet, hilft es uns, Nähe zu den emotional bedeutsamen Menschen zu suchen, die uns Trost spenden und an unserer Seite stehen.“ Bleiben diese ausgleichenden Faktoren aus, kann die Lebensfreude schnell verloren gehen und die Leichtigkeit auf der Strecke bleiben.



Johanniskraut bringt innere Balance und Lebensfreude zurück



Wer seine seelische Balance zusätzlich unterstützen möchte, findet Hilfe in der Natur. Präparate mit hoch dosiertem Johanniskraut können helfen, aus einem Tief herauszufinden und das Leben wieder aktiv und mit Leichtigkeit anzugehen. Das pflanzliche Laif 900 Balance enthält hoch dosiertes Johanniskraut und ist zweifach wirksam: Es besitzt eine stimmungsaufhellende und ausgleichende Wirkung. Dadurch hilft es, neue Lebensfreude und Elan zu gewinnen. Gleichzeitig sorgt Laif 900 Balance dafür, gelassener zu werden, so dass mit Stress und Sorgen entspannter umgegangen werden kann. Auch wird der Schlaf wieder erholsamer.



Weitere Infos unter: www.laif900balance.de



