Schulung stärkt Beratungskompetenz bei Sodbrennen und „Luft im Bauch“

Leverkusen, 8. Februar 2017 – Als bewährte Spezialisten-Präparate bei Sodbrennen und „Luft im Bauch“ gehören Talcid, Lefax und Rennie zum festen Empfehlungsrepertoire in Apotheken. In Beratungsgesprächen muss jedoch immer wieder individuell entschieden werden, welches der Präparate in welcher Darreichungsform für den Kunden am besten geeignet ist. Um die Beratungssicherheit zu den drei Produkten und den Themen Sodbrennen und „Luft im Bauch“ zu erhöhen, bietet Bayer Vital in Zusammenarbeit mit dem Marketing- und Kommunikationspezialisten für Apotheken Apomaxx jetzt ein kostenloses interaktives Praxistraining an. Speziell geschulte PTA vermitteln dem Apothekenteam in einem 60-minütigen Vor-Ort-Training die galenischen Eigenschaften verschiedener Darreichungsformen, beraten zur optimalen Sicht- und Freiwahl und geben praktische, alltagstaugliche Anregungen für das Beratungsgespräch.



Sodbrennen und „Luft im Bauch“ – keine einfachen Beratungsthemen



Schmerzen, Brennen, Druck, Krämpfe und Völlegefühl – die Symptome bei säure- oder gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden sind vielfältig und stellen PTA und Apotheker im Kundenkontakt immer wieder vor Herausforderungen. Eine fundierte Beratung erfordert nicht nur fachliches Know-how – auch kommunikative Kompetenzen sind gefragt. Denn Themen wie Aufstoßen oder Blähungen sind bei vielen Patienten tabuisiert und bedürfen einer besonderen Herangehensweise. Aus diesem Grund umfasst die Trainingseinheit neben den nützlichen Infos zur Produktvielfalt zusätzlich Praxisübungen, um Kundengespräche zu den vermeintlich peinlichen Themen angenehm und erfolgreich zu gestalten



So können Apothekenteams teilnehmen



Die einstündigen Apothekenschulungen finden zwischen Februar und Juli 2017 statt und werden kostenlos in den Apotheken vor Ort durchgeführt. Darüber hinaus ist kein weiterer zeitlicher Aufwand für die teilnehmenden Teams erforderlich.



Individuelle Trainingstermine können ab sofort unter den folgenden Kontaktdaten vereinbart werden:

Apomaxx GmbH Marketing und Training

Telefon: 04181-300910

Fax: 04181-3009133

E-Mail: info@apomaxx.de





