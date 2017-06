Remend® Pflegeserie verlost Erste-Hilfe-Sets für Katzen

Leverkusen, 30. Juni 2017 – Endlich Sommer! Tagsüber lassen sich Katzen die Sonne auf ihr Fell scheinen, abends und nachts gehen sie auf die Jagd. Doch bei solchen Ausflügen, beim Spielen oder Kämpfen mit Artgenossen kann es schnell zu Blessuren an Haut und Augen kommen. Für eine pflegende Versorgung geschädigter Hautpartien bietet die Remend®-Produktreihe eine natürliche erste Hilfe. Um seinen Vierbeiner im Ernstfall schnell versorgen zu können, verlost Remend® jetzt zehn Erste-Hilfe-Sets für Katzen. Einfach eine Email mit dem Stichwort „Erste Hilfe Katze“ bis zum 30.09.2017 an remend@vm-pr.de senden und mit etwas Glück gewinnen.



Die Remend®-Produktreihe für Hunde, Katzen und Pferde basiert auf quervernetzter Hyaluronsäure (Hyasent-S) und umfasst sowohl Haut- als auch Augenpflegepräparate. Hyasent-S sorgt für eine langanhaltende, feuchtigkeitsspendende Pflege, durch die die Neubildung geschädigter Haut beschleunigt und einer Narbenbildung vorgebeugt werden kann. Bei Blessuren unterstützt das Remend® Hautpflegespray gezielt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut. Als praktisches Sprüh-Gel lässt es sich besonders leicht auftragen. Trockenen Augen kann mit dem Remend® Lubrigel geholfen werden. Der pflegende Tränenersatz erleichert die Gleitfähigkeit des Augenlids. Um die Gewebsregeneration der Hornhaut zu fördern, eignet sich das Remend® Cornea Augenpflege-Gel.



Die Remend®-Produktreihe ist in Tierarztpraxen und Apotheken erhältlich. Weitere Infos unter: https://www.tierfreunde.bayer.de/de/produkte/produkte-von-a-z/remend.php.



Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Mehr Informationen unter presse.bayer.de



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.