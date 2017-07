Ministerpräsident Bodo Ramelow besucht Bayer-Standort Weimar

Weimar, 7. Juli 2017 – Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow besuchte am Donnerstag erstmals den Bayer-Standort Weimar. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung boten dem Landeschef Einblicke in die Produktion und diskutierten über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Freistaat.



„Die produzierende pharmazeutische Industrie hat in Thüringen eine lange Tradition, auf die wir sehr stolz sind. Wir wollen mit der Landesregierung ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, wie wir die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingen für Unternehmen in der Region attraktiv halten und noch weiter verbessern können. Unser heutiger Austausch, bei dem wir über die Ausbildung von Fachkräften und weitere innovationsfördernde Rahmenbedingungen gesprochen haben, hat hierzu einen äußerst wertvollen Beitrag geleistet“, so Dr. Thomas Schubert, Leiter des Bayer-Standortes Weimar.



Bei einem Rundgang durch die Verpackung überzeugte sich der Ministerpräsident von höchsten technischen Standards und dem breiten Angebot der produzierten pharmazeutischen Produkte: „Ich bin beeindruckt von Ihrer Produktion. Dieser Bayer-Standort ist für mich ein hervorragendes Beispiel für einen Betrieb in Thüringen, der im High Level Bereich mit höchster Qualität arbeitet.“ resümierte Ramelow seinen Einblick vor Ort.



Am Bayer-Standort Weimar arbeiten rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Herstellung und Verpackung von hormonhaltigen festen Arzneiformen zur Empfängnisverhütung und Hormonsubstitution.



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro.



