Basel, 22. September 2017 – Bayer ernennt zum 2. Oktober 2017 Dr. Sharon James als Leiterin des Bereichs Global Innovation & Development (I&D) der Division Consumer Health. Dr. James wird Nachfolgerin von Dr. John O’Mullane, der am 31. Dezember 2017 nach 30-jähriger Tätigkeit in der Branche in den Ruhestand treten wird.



„Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der schnelllebigen Konsumgüterindustrie hat sich Sharon James in der Entwicklung und der Unterstützung von Produkten führender Verbrauchermarken bewährt“, sagte Erica Mann, Mitglied im Vorstand der Bayer AG und Leiterin der Division Consumer Health. „Ich freue mich, dass Sharon James zu Consumer Health wechselt. Ich bin überzeugt, dass Bayer unter ihrer Führung weiterhin erfolgreich innovative Produktlösungen für die Selbstmedikation entwickeln und bereitstellen wird, die Menschen weltweit helfen, immer gesünder zu leben.“



Dr. James kommt zu Bayer von Reckitt Benckiser, wo sie zuletzt Senior Vice President und Leiterin der Globalen Forschung & Entwicklung am weltweiten Hauptsitz des Unternehmens in Slough, Großbritannien, war. Sie hatte außerdem bereits verschiedene leitende Positionen bei PepsiCo und Glaxo SmithKline inne.



Dr. James besitzt unter anderem Erfahrung in den Bereichen Gesundheits- und Haushaltsprodukte, dort entwickelte sie bedeutende beliebte internationale Innovationen. Zu den besonderen Leistungen von Dr. James gehört der Aufbau eines Testzentrums für Verbraucherprodukte von Reckitt Benckiser in den USA.



Dr. James verfügt über einen Doktortitel in Neurobiologie des University College London, Fachbereich Anatomie und Entwicklungsbiologie, sowie einen Bachelor of Science in Medizinischer Biochemie der University of London.



Dr. James berichtet direkt an Erica Mann und ist Mitglied im Executive Committee von Consumer Health. Sie wird in Basel in der Schweiz arbeiten.



Dr. O’Mullane kam 2014 nach der Übernahme von Merck Consumer Care zu Bayer. In der Leitung von globalen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei Bayer, Merck (MSD) sowie Schering-Plough und GlaxoSmithKline war er unter anderem federführend bei der Umstellung von verschreibungspflichtigen Medikamenten auf rezeptfreie Produkte, er baute hochmoderne Testzentren für Verbraucherprodukte in Unternehmenseinrichtungen auf und er etablierte auf Verbraucher ausgerichtete Strukturen und Design-Methoden. Außerdem leitete Dr. O’Mullane bei Bayer die strategische Ausrichtung und den Aufbau des Bereichs Innovation und Entwicklung mit dem Ziel, Konsumenten umfassendere, bessere und schnellere Innovation bereitstellen zu können.



„Durch die Neuausrichtung von John O’Mullane ist die Division gut gerüstet, die Bedürfnisse und Wünsche der Verbraucher durch neue Produkte zu erfüllen“, so Erica Mann. „Ich danke ihm für sein Engagement und seine Zielstrebigkeit, die uns geholfen haben, mit unseren Innovationsbemühungen den Weg zu noch größerem Erfolg einzuschlagen.“



