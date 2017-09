Iberogast Winter-Paket für einen starken Abverkauf

Leverkusen, 26. September 2017 – Wenn gegen Ende des Jahres die Tage kürzer werden und Kälte sowie Nässe immer seltener nach draußen einladen, bleibt die ausreichende Bewegung schnell auf der Strecke. Passend zur Jahreszeit landen nun auch wieder schwere und fettreiche Speisen auf dem Tisch. Gleichzeitig verursacht schon der Gedanke an die anstehende Weihnachtsgeschenksuche für die Liebsten bei vielen Menschen Stress. All dies kann schnell auf Magen und Darm schlagen – Magenschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähungen, Völlegefühl, Sodbrennen und Übelkeit können die Folge sein. Zur Behandlung dieser funktionellen Magen- und Darm-Beschwerden, wie sie bei Reizmagen oder Reizdarm auftreten, hat sich seit über 55 Jahren Iberogast® als schnelle und effektive Hilfe bewährt. Um Apotheken bei der Beratung betroffener Kunden zu unterstützen und ihren Abverkauf zu steigern, hat Iberogast nun ein ansprechendes Winterpaket geschnürt.



Ein echter Hingucker für Handverkauf und Sichtwahl



Das Mailing gibt hilfreiche Tipps, wie sich die Aufmerksamkeit für die Iberis-amara-Kombination als pflanzliche Therapieoption bei Magen-Darm-Beschwerden bei den Apothekenkunden steigern lässt. Besonders raffiniert: Das Mailing lässt sich schnell in einen aufmerksamkeitsstarken Aufsteller für den Thekenbereich oder die Sichtwahl umbauen. Einfach den Deckel aufklappen und die unteren Seitenlaschen nach hinten klappen – fertig! Unter www.produktinformation.bayer.de stehen außerdem zahlreiche Materialien wie Banner oder Anzeigen für die angeschriebenen Apotheken zum kostenfreien Download bereit (Zugang über DocCheck-Passwort).



Über Iberogast®

Iberogast ist ein klinisch bewährtes pflanzliches Arzneimittel, das bei funktionellen und motilitätsbedingten Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen oder Reizdarmsyndrom wirksam eingesetzt werden kann. Seine einzigartige Kombination besteht aus neun Heilpflanzen wie beispielsweise Iberis amara (Bittere Schleifenblume), die durch Zusammenwirken und gegenseitige Ergänzung bei zahlreichen gastrointestinalen Symptomen rasche Linderung verschaffen können. Die Einnahme von Iberogast erfolgt dreimal täglich vor oder während einer Mahlzeit, indem einfach 20 Tropfen einem Glas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit (kein Grapefruitsaft) zugesetzt werden. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Iberogast wurde in klinischen Studien einschließlich randomisierter Doppelblindstudien und Metaanalysen mit mehr als 7.000 Patienten nachgewiesen.



