Erste Bayer ForwardFarm in Italien

Monheim, 31. März 2017 – Eine nachhaltige Landwirtschaft ist möglich. Dies zeigt die Familie Capurso auf ihrem Weingut Moranda, der ersten Bayer ForwardFarm in Italien. Der Betrieb befindet sich nur wenige Kilometer von Verona entfernt in Valpantena, dem buchstäblichen „Tal der Götter“, einer der berühmtesten Weinbauregionen Italiens, die für exzellente Weine wie Amarone, Ripasso und Valpolicella bekannt ist.



Damit schlägt die globale Wissensplattform Bayer ForwardFarming nun auch Wurzeln in Italien. Der angeschlossene Winzer arbeitet eng mit Experten von Bayer und anderen spezialisierten Partnern zusammen. Er bringt seine Erfahrungen aus der landwirtschaftlichen Praxis ein und verbindet diese mit modernsten Methoden und Technologien, um die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.



„Mit Bayer ForwardFarming schaffen wir Orte, Methoden und Perspektiven, die den Wissenstransfer zwischen den Akteuren fördern. Damit rücken wir den Nutzen von Innovationen und einer nachhaltigen Landwirtschaft stärker in den Blickpunkt. Zudem verbessern wir die Kommunikation mit den Beteiligten auf allen Ebenen der Lebensmittel-Wertschöpfungskette“, erklärt Bernd Naaf, der den Bereich Business Affairs & Communications der Bayer-Division Crop Science leitet.



Das Weingut Moranda ist seit 1896 im Besitz der Familie Capurso und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Am Beispiel dieses Weinguts lässt sich besonders gut nachvollziehen, wie sinnvoll es ist, praktische Erfahrungen mit Innovationen zu kombinieren, um italienischen Wein nachhaltig anzubauen.



„Wir haben uns für Weintrauben als Hauptanbaukultur für die italienische Bayer ForwardFarm entschieden, weil Wein eine große strategische Bedeutung in Italien hat und weil wir diesen Produktionszweig stärker auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen wollen“, bekräftigt Remy Courbon, der das Kundenmarketing bei Crop Science in Italien leitet. „Wir haben uns für die Familie Capurso entschieden, weil sie wie wir davon überzeugt ist, dass eine nachhaltige Produktion die treibende Kraft für die Landwirtschaft von morgen sein wird.“



Giovanni Capurso und seine Töchter Camilla und Selene werden zusammen mit Bayer und anderen Projektpartnern Besucher durch den Betrieb führen. An zwölf informationspunkten wird gezeigt, wie man nachhaltig und mit großer alltäglicher Begeisterung und Professionalität Trauben anbaut, aus denen ausgezeichnete Weine gewonnen werden. Gezeigt werden nachhaltige Methoden, die Mensch und Umwelt bestmöglich schützen – vom Einsatz der Präzisionslandwirtschaft einschließlich der gezielten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der integrierten Schädlingsbekämpfung bis hin zur korrekten Anwendung persönlicher Schutzausrüstung und neuer Systeme für eine bessere Distribution, Entsorgung und Wasserbewirtschaftung. Darüber hinaus erfahren die Besucher, welche konkreten Maßnahmen regelmäßig durchgeführt werden, um den Zustand der Umwelt und der Biodiversität zu überwachen und die Wirksamkeit der eingesetzten Methoden zu überprüfen.



„Mit der Hilfe von Bayer ForwardFarming können wir unser Wissen verbessern und die Technologien ganz nach unseren Bedürfnissen anwenden, um gesunde Qualitätstrauben möglichst effizient anzubauen. Auf diese Weise bringen wir dem Land, das meine Familie seit über 120 Jahren bewirtschaftet, den nötigen Respekt entgegen“, sagte Giovanni Capurso, der Besitzer von Azienda Agricola Moranda.



Die erste Bayer ForwardFarm in Italien zeigt: Der Austausch von Erfahrungen und von in der landwirtschaftlichen Praxis eingesetzten Innovationen mit anderen Branchenakteuren fördert den Wissenstransfer und den Dialog innerhalb der Lieferkette – bis hin zum Endverbraucher.



Zu den Partnern der Initiative zählen Braglia, Bulzoni Mechanics, Mybatec, Pessl Instruments und die World Biodiversity Association. Dies ist ein wichtiger Schritt zu Nachhaltigkeit in der italienischen Agrarwirtschaft, ganz im Sinne der Bayer-Mission „Science For A Better Life“.



Live-Berichterstattung anlässlich der offiziellen Einweihungsfeier:

http://live.cropscience.bayer.com/Event/Bayer_ForwardFarming_Farm_Launch_Azienda_Agricola_Moranda



Weitere Informationen im Internet unter: www.forwardfarming.com





