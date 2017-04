Bayer organisiert Gipfel für die Milchviehindustrie zur Förderung wissenschaftlicher Innovation

Rom, 4. April, 2017 – Bayer hat tierärztliche Rinderpraktiker, innovative Experten und Wissenschaftler aus aller Welt zum Bayer Dairy Cattle Summit nach Rom eingeladen.



Im Zentrum der Veranstaltung, die vom 4. bis 6. April in Rom stattfand, standen neueste Forschungsergebnisse zu sechs wichtigen Bereichen, die die Milchviehindustrie heute und in Zukunft beeinflussen.



Eutergesundheit und Milchqualität zum Wohlergehen der Tiere sowie aktuelle Erkenntnisse bei Stoffwechselerkrankungen, Fruchtbarkeit und Kälbergesundheit waren Schwerpunkte des Programms. Außerdem wurde die Zukunftsfähigkeit der Milchviehindustrie diskutiert und die wirtschaftliche Situation der Branche in den nächsten Jahren bewertet.



Dr. Almut Hoffmann, Head of Farm Animal Products, bei Bayer Animal Health, sagte: „Laut Schätzungen wird die Branche bis 2025 rund 208 Millionen Tonnen mehr Milch produzieren müssen, um die steigende weltweite Nachfrage zu decken. Um das zu schaffen, sind erhebliche wissenschaftliche Fortschritte nötig, wenn die Branche die Anzahl der Milchkühe weltweit und deren Ertrag auf nachhaltige Weise steigern und die Gesundheit und das Wohlergehen dieser Tiere sicherstellen möchte. Das ist von größter Bedeutung.“



„Wir setzen uns dafür ein, die Gesundheit der Milchkühe durch wissenschaftliche Weiterbildung, intensive Forschung und die Nutzung neuer digitaler Technologien zu verbessern. Der Bayer Dairy Cattle Summit ist eine wichtige Konferenz für wissenschaftlich interessierte Rinderpraktiker, die sich hier über die jüngsten Innovationen auf dem Gebiet der Milchrindergesundheit und deren Anwendung in der Milcherzeugung und der Milchviehhaltung austauschen können.“



Über 300 Teilnehmer, darunter spezialisierte Tierärzte, Forscher und wichtige Meinungsführer der Branche, nahmen an der dreitägigen Veranstaltung teil, um neue Wege zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensbedingungen von Milchvieh und denjenigen, die sich um deren Haltung und Pflege kümmern, zu diskutieren.



Zu den Rednern gehörten die folgenden renommierten Forscher und Wissenschaftler, von denen sich jeder zu einem speziell ausgewählten Thema äußerte:



• Prof. Ynte Schukken , GD Animal Health, Universität Utrecht und Wageningen, Niederlande



Neue Entwicklungen zur Euterentzündung

Prof. Schukken sprach über die aufregende Erforschung des Mikrobioms des Euters, die neue Erkenntnisse zur Eutergesundheit und der Immunität des Euters zutage bringt und den Weg für alternative Therapieansätze ebnet.



• Prof. Xavier Manteca , Universität Barcelona, Spanien, Farm Animal Welfare Education Center



Das Wohlbefinden von Milchkühen

Neue Erkenntnisse zum Wohlbefinden der Tiere ermöglichen es uns, den emotionalen Zustand von Milchvieh besser zu verstehen. Prof. Manteca hob die Rolle der Tierärzte hervor, wenn es darum geht, Landwirte dabei zu unterstützen, das soziale Verhalten, die Interaktion zwischen Mensch und Tier, Schmerzlinderung und das Wohlbefinden der Kühe in ihrem Konzept zur Tiergesundheit zu berücksichtigen.



• Prof. Stephen LeBlanc , Universität Guelph, Kanada



Umgang mit Ketose – ein wichtiger Faktor für die Gesundheit von Rindern in der Transitperiode und die Fruchtbarkeit

Prof. LeBlanc hob den deutlichen Zusammenhang zwischen (subklinische) Ketose und dem Auftreten von Endometritis, eingeschränkter Fruchtbarkeit und verminderter Milchproduktion hervor. Er betonte die Notwendigkeit routinemäßiger Untersuchungen während der ersten zwei Wochen der Laktation.



• Prof. Martin Kaske , Rindergesundheitsdienst, Schweiz



„Fit für die Zukunft“: Wie Erkenntnisse aus der Epigenetik die Konzepte in der Kälberaufzucht verändern

Die ersten acht Wochen eines Kalbs sind für die spätere Leistungsfähigkeit entscheidend. Prof. Kaske stellte jüngste Ergebnisse der Epigenetik vor, die den Mechanismus der Stoffwechselprogrammierung verdeutlichen, und erläuterte die entsprechenden Auswirkungen auf die Ziele im Gesundheitsmanagement von Milchvieh.



• Dr. Torsten Hemme , International Farm Comparison Network (IFCN) Kiel, Deutschland



Die Milchwirtschaft – heute und 2025

Eine wachsende Bevölkerung und sich verändernde Ernährungsgewohnheiten werden den Verbrauch von Milchprodukten um 2 bis 3 Prozent jährlich steigern. Dr. Hemme beleuchtete, welche Anpassungen in der Produktion von Milchprodukten nötig sind, um diesen Bedarf zu decken, und welche wirtschaftlichen Veränderungen der Branche zum Erfolg verhelfen können.



• Dr. Scott McDougall , Cognosco Animal Health & Production Research, Neuseeland



Zuchterfolge in Milchviehherden: technische und motivierende Instrumente

Dr. Scott McDougall erklärte, wie Landwirte manchmal selbst den Fortpflanzungserfolgen in ihrer Herde im Wege stehen können. In seinem Vortrag wendete er Konzepte aus den Sozialwissenschaften an, um zu zeigen, wie Tierärzte dafür sorgen können, dass ihre Empfehlungen bei den Landwirten mehr Gehör und Berücksichtigung finden.



• Prof. Daniel Berckmans , Katholische Universität Leuven, Belgien



Technologien im Precision Dairy Farming: grundlegende Prinzipien und Praktiken

Mit steigender Herdengröße in Milchbetrieben wächst auch der Bedarf nach technologischer Unterstützung bei der Überwachung der Tiergesundheit. Prof. Berckmans stellte neue Technologien in der Milchviehhaltung vor wie beispielsweise automatische Messung von BCS (Body Condition Score), Überwachung der Nahrungsaufnahme und Lahmheitsgrade.



Die Veranstaltung wurde im Einklang mit der Bayer-Mission „Science For A Better Life“ entwickelt, um durch Innovation positive Veränderungen herbeizuführen und um innerhalb der Branche zu einer Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Ansätzen anzuregen, mit denen den Faktoren, die die Nachhaltigkeit der Industrie beeinflussen, begegnet werden kann.



Bayer Animal Health setzt sich seit vielen Jahren in aller Welt für die aktive wissenschaftliche Weiterbildung im Bereich der Milchviehwirtschaft ein. Das Unternehmen unterstützt auch Tierärzte aktiv bei ihren Aufgaben, investiert in die Entwicklung technologischer Lösungen, um die Effizienz zu maximieren und verbreitete Herausforderungen zu meistern.





