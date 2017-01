urban stage – Studierende der Klasse von Mischa Kuball an der KHM zeigen ihre Werke im Erholungshaus

Leverkusen, 13. Januar 2017 – Vom 15. Januar an stellt Bayer Kultur in der Reihe „Kunsthochschulen zu Gast“ Studierende von Professor Mischa Kuball an der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) vor. Die Ausstellung mit Bildern, Videoarbeiten, Installationen und Performances von 18 Künstlerinnen und Künstlern der Plattform „urban stage ff“ der KHM Köln entstand in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Kuratorin Julia Ritterskamp. Zu sehen sind die Werke bis einschließlich 12. März 2017 im Erholungshaus in Leverkusen.



Mediale Künste an der KHM

Mit ihrer Gründung im Jahr 1989 ist die KHM eine sehr junge Hochschule, hier wurde früh die Bedeutung neuer Mittel in der zeitgenössischen Kunst erkannt. Anfänglich bot sie 25 Studierenden das weiterqualifizierende Diplomstudium „Audiovisuelle Medien“ an, seit 2010 heißt der Diplomstudiengang „Mediale Künste“. Im Zentrum steht die individuelle Entwicklung künstlerischer Projekte in Verbindung mit kunst- und medientheoretischen Diskursen sowie philosophischen Fragestellungen. Die Studierenden sind mit ihren Studien- und Abschlussarbeiten in zahlreichen Ausstellungen, auf Festivals und Symposien öffentlich präsent und werden regelmäßig mit renommierten Preisen ausgezeichnet.



urban stage und der öffentliche Raum

Seit 2007 untersucht der international arbeitende Künstler Mischa Kuball mit seinen Studentinnen und Studenten im Rahmen der Plattform „urban stage ff“ die Frage nach städtischen Folien und soziopolitischen Strukturen. Ausgangspunkt ist die urbane Situation – unabhängig davon, ob es sich um Leerstand oder weltbekannte Bauwerke des architektonischen Kanons handelt. Hierbei werden die Orte, aber auch institutionelle Rahmenbedingungen analysiert und durch künstlerische Intervention in neue Zusammenhänge gebracht. Dies können Installationen, skulpturale oder filmische Arbeiten, aber auch performative Interventionen sein. Sie werden auf der Seminarplattform entwickelt und anschließend im Rahmen von konkreten Ausstellungsprojekten sowie Kooperationen umgesetzt. Somit ist die spätere Tätigkeit als freier Künstler, die auch die eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Projekten beinhaltet, in der Lehre von Mischa Kuball bereits Teil des Studiums.



KHM im Erholungshaus

Die KHM befindet in direkter Nachbarschaft zu Leverkusen – und doch sind die künstlerischen Ergebnisse der Studentinnen und Studenten aufgrund der Ortsbezogenheit der Projekte meist nur weiter entfernt zu sehen. Somit ist es umso erfreulicher, dass einzelne Arbeiten einer Auswahl vielversprechender junger Künstler im Rahmen der Reihe „Kunsthochschulen zu Gast“ in den kommenden Wochen im Erholungshaus zu sehen sind.

Im Erdgeschoss des Gebäudes empfangen den Besucher unterschiedlichste Medien: eine Wandinstallation aus hellem Marmor von Andy Kassier neben der zweiteiligen Videoarbeit von Camillo Sandoval, Malerei von Jens Vollbach, eine Sound-Installation von Esteban Ferro und die Lichtinstallation von Pauline Fabry sowie Fotoarbeiten von Viktor Rosengruen und Alexander Pascal Forré. Weitergehend öffnet sich im Foyer der Blick auf die interaktive Installation von Julia König, die den Betrachter als aktiven Beteiligten benötigt, um Farbe anzunehmen, und die erzählerischen Arbeiten von Sara Hoffmann.

Im oberen Foyer reicht das Spektrum von Papierarbeiten von Lukas Hee über Filme von Viktor Brim und Marie-Claire Delarber bis hin zu Rauminstallationen von Andres Jorge Rivas und David Camargo. Darüber hinaus sind eine konzeptionelle Arbeit zu Vogelzeichen von Ken’ichi Matsubara und fotografische Arbeiten von Tina Rietzschel zu sehen. Charlotte Triebus und Anne Weyler werden Performances zeigen, die am 15. Januar im Anschluss an die Vernissage und zur Finissage am 11. März aufgeführt werden. Beide Arbeiten sind während der Laufzeit als Installation präsent.



Die Ausstellung wird realisiert in Kooperation mit Professor Mischa Kuball und der Kunsthochschule für Medien Köln sowie der Düsseldorfer Kuratorin Julia Ritterskamp.

Ein Katalog als Dokumentation der Ausstellung erscheint zur Finissage.



Weitere Informationen unter www.kultur.bayer.de



Teilnehmende KünstlerInnen

Viktor Brim, David Camargo, Marie-Claire Delarber, Pauline Fabry, Esteban Ferro, Alexander Pascal Forré, Lukas Hee, Sara Hoffmann, Andy Kassier, Julia König, Ken’ichi Matsubara, Tina Rietzschel, Andres Jorge Rivas, Viktor Rosengruen, Camilo Sandoval, Charlotte Triebus, Jens Volbach, Anne Weyl



Vernissage mit zwei Performances

15. Januar 2017, 11.00 Uhr, Erholungshaus, Leverkusen



Finissage mit zwei Performances

11. März 2017, 15.00 Uhr, Erholungshaus, Leverkusen



Ausstellungszeitraum

15. Januar – 12. März 2017, Erholungshaus, Leverkusen



Öffnungszeiten

Samstags, sonntags, feiertags, 11.00 – 17.00 Uhr

sowie eine Stunde vor Veranstaltungen im Erholungshaus



Führungen

Öffentliche Führungen jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, jeweils 11.15 Uhr

Führungen „Art after Work“ am 16. Januar und 16. Februar, jeweils 18.00 Uhr

Anmeldung zu allen Führungen unter 0214 30-41283/-41284 oder bayerkultur@derticketservice.de



