Feldstudie zur Bienensicherheit von Neonikotinoiden zeigt keine konsistenten Effekte

Monheim, 29. Juni 2017 – Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie fand keine einheitlichen Ergebnisse zu möglichen Auswirkungen von neonikotinoidhaltigen Beizmitteln in Raps auf die Gesundheit von Honigbienenvölkern, Hummeln oder Solitärbienen. Die umfangreiche Feldstudie wurde von Bayer und Syngenta in Auftrag gegeben und vom britischen Centre for Ecology & Hydrology (CEH) in drei Ländern durchgeführt. Die Studie untersucht, wie sich eine Ernährung mit Nektar und Pollen von Raps, der mit einem neonikotinoidhaltigen Beizmittel behandelt wurde, im Vergleich zu einer Ernährung mit unbehandeltem Raps unter realistischen Freilandbedingungen bei Honigbienenvölkern auswirkt. Neben Honigbienen wurden auch eine Hummel- und eine Solitärbienenart untersucht.



Widersprüchliche Ergebnisse in den Ländern zeigen, dass die Volksstärke und die Umweltbedingungen berücksichtigt werden müssen



Das CEH ermittelte in Deutschland, Ungarn und Großbritannien keine in sich stimmigen Resultate zu möglichen Auswirkungen auf wichtige Indikatoren der Bienengesundheit wie Volksstärke, Sterblichkeit von Arbeitsbienen, Überwinterungserfolg der Völker, Verhalten oder Krankheitsanfälligkeit von Honigbienen.



In Deutschland haben die Wissenschaftler eine positive Korrelation zwischen der Volksstärke und der Behandlung des Saatguts mit Neonikotinoiden festgestellt, d. h. die Volksstärke war vergleichsweise größer, wenn sich die Bienen von behandeltem Raps ernährten. Dies ist im Zusammenhang mit der Beobachtung zu sehen, dass die Völker an den behandelten Standorten bereits zu Beginn der Studie im Durchschnitt stärker waren als die Kontrollgruppen.



In Großbritannien und teilweise auch in Ungarn wurde dagegen eine schwächere Entwicklung der Bienenvölker beobachtet. In Großbritannien war die Sterblichkeit der Bienenvölker in allen Fällen zu hoch, als dass man daraus belastbare wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen könnte, vor allem in Bezug auf die Überwinterungsstärke. Deshalb können von den Befunden an diesen Standorten auch keine zuverlässigen Schlüsse abgeleitet werden.



In Ungarn war die durchschnittliche Volksstärke an den behandelten Standorten zu Beginn der Studie etwas geringer als bei den Kontrollgruppen, und es gab auch Unterschiede in den Landschaftsstrukturen im Umfeld der behandelten und der unbehandelten Felder.



„Um solche Unstimmigkeiten zwischen den Ergebnissen der Länder verstehen zu können, muss man sich vor Augen halten, dass in der Studie des CEH unterschiedlich große Honigbienenvölker nicht gleichmäßig auf die verschiedenen Behandlungsgruppen verteilt waren“, erklärte Dr. Richard Schmuck, der den Bereich Environmental Safety der Bayer-Division Crop Science leitet. „Wir haben vor kurzem eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, für die wir Daten aus Feldstudien der vergangenen 20 Jahre ausgewertet haben. Diese legt nahe, dass die Entwicklung der Bienenvölker sehr stark von der Volksstärke zu Beginn der Studie abhängig ist“, erläuterte Schmuck.



Wenn man diese Unterschiede in der Volksstärke und der landschaftlichen Vielfalt angemessen berücksichtigt, liefert die statistische Analyse nicht mehr die festgestellten Unterschiede zwischen Völkern der Behandlungs- und der Kontrollreplikate. „Bedauerlicherweise wurden in der statistischen Analyse weder die unterschiedliche Volksstärke noch die entsprechenden Landschaftsfaktoren berücksichtigt, doch ist dies andererseits auch ein Beleg dafür, wie komplex solche groß angelegten Studien sind“, fügte Schmuck hinzu.



„Deshalb folgen wir auch nicht der Interpretation des CEH, das nachteilige Effekte der Saatgutbehandlung aus dieser Studie ableitet. Wir sind dagegen nach wie vor überzeugt, dass Neonikotinoide bei verantwortungsvoller und sachgemäßer Anwendung unbedenklich sind.“



Wildbienenstudien erfordern eine sorgfältige Analyse



Die CEH-Studie zeigt zudem auf einen stark schwankenden und uneinheitlichen Zusammenhang zwischen der Ernährung mit Pollen und Nektar von Raps, der mit neonikotinoidhaltigen Beizmitteln behandelt wurde, und den Auswirkungen auf die Dunkle Erdhummel ( Bombus terrestris ) und die Solitärbienenart Osmia . Das einzige statistisch signifikante Ergebnis war, dass die Anzahl der männlichen Hummeln in Deutschland im behandelten Raps im Vergleich zur Kontrollgruppe höher war, in Großbritannien dagegen geringer. Die Autoren der Studie merken dazu an, dass direkte Auswirkungen der Beizmittel auf die Anlage von Brutzellen weder bei den Hummelköniginnen noch bei den Solitärbienen festgestellt wurden.



Die Autoren haben allerdings weitere statistische Analysen durchgeführt, die nahelegen, dass der Kontakt mit Neonikotinoiden einen Einfluss auf die Erzeugung von Königinnen bei Bombus und die Anlage von Brutzellen bei Osmia haben könnte. Diese Analyse wurde jedoch anhand der Daten aller Länder vorgenommen, indem man die Ergebnisse aller drei Länder zusammenfasste. Solche Korrelationen lassen sich nicht beobachten, wenn man die Daten für jedes Land gesondert analysiert.



Fazit



Diese Studie ist eine von mehreren Landschaftsstudien, die in letzter Zeit durchgeführt wurden. Die Ergebnisse der CEH-Studie sind widersprüchlich und nicht schlüssig, da bei den untersuchten Bienenarten und in den betreffenden Ländern unterschiedliche Auswirkungen festgestellt wurden. Bayer ist der Auffassung, dass die Ergebnisse mit denen aktueller Landschaftsstudien mit Clothianidin in Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) vergleichbar sind, wenn relevante Umweltfaktoren – wie Volksstärke der Honigbienen zu Beginn der Studie und Landschaftsstrukturen – angemessen bei der Auswertung der Daten berücksichtigt werden. Zuvor durchgeführte Studien hatten bereits den Nachweis erbracht, dass clothianidinhaltige Beizmittel in Raps für Bienen unter realistischen Bedingungen unbedenklich sind.



Landwirte müssen Schädlinge in Ackerbaukulturen wie Raps bekämpfen können, um den Verbraucher mit sicheren, qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Nahrungsmitteln versorgen zu können. Bayer ist nach wie vor überzeugt, dass sich die Behandlung von Raps mit neonikotinoidhaltiger Beize weder kurz- noch langfristig negativ auf Bienen auswirkt und diese Beizmittel ein sinnvolles und effektives Mittel für die Landwirte darstellen.



