Bayer Vital ruft vorsorglich Restmengen bestimmter Chargen von Aspirin Plus C sowie Aspirin Effect aus dem Markt zurück

Leverkusen, 3. Februar 2017 – Im Rahmen von Nachuntersuchungen wurden bei den Arzneimitteln Aspirin Plus C sowie Aspirin Effect vereinzelt Undichtigkeiten am Primärpackmittel festgestellt. Aspirin Plus C Brausetabletten sowie Aspirin Effect Granulat sind feuchteempfindlich und werden in Aluminium-Sachets verpackt. Eine Undichtigkeit kann bei der Aspirin Plus C Tablette zu einer Verfärbung sowie zusätzlich bei Aspirin Effect zu einer Verklumpung des Granulats führen. Da die Auslieferung noch nicht lange zurückliegt und sich noch relevante Mengen in Großhandel und Apotheken befinden sollten, ruft die Bayer Vital GmbH vorsorglich die Chargen bis auf diese Handelsstufe zurück, um mögliche Reklamationsraten zu minimieren. Eine Auswirkung auf Verträglichkeit oder Wirksamkeit der ausgelieferten Produkte besteht nicht. Für den Verbraucher besteht keine Gesundheitsgefährdung. Sollte der Verbraucher eine Verklumpung oder Verfärbung in einer der zurückgerufenen Chargen vorfinden, kann er diese über seine Apotheke reklamieren.



Von dem Rückruf sind die folgenden Chargen betroffen:



Aspirin Plus C

10 Stück, Brausetabletten (PZN 01406632)

Ch.-B.: BTAGU51, BTAH400, BTAH8G0



Aspirin Plus C

20 Stück, Brausetabletten (PZN 01894063)

Ch.-B.: BTAH8U0, BTAHJL2



Aspirin Plus C

40 Stück, Brausetabletten (PZN 03464237)

Ch.-B.: BTAHJT2, BTAHJT3, BTAHJT4



Aspirin Effect

10 Stück, Granulat (PZN 01405147)

Ch.-B.: BTT1DWK



Konkret liegen für die Rückrufcharge Aspirin Effect bislang keine Reklamationen wegen einer Verklumpung vor. Für die acht Rückrufchargen Aspirin Plus C waren es bisher 23 Reklamationen, was bezogen auf die ausgelieferten Packungen einer Reklamationsquote von weit unter 0,01 Prozent entspricht.



Die Rücksendung aus Apotheken erfolgt über den Großhandel. Apotheken, die entsprechende Ware aufgrund der genannten Mängel zurücksenden möchten, werden gebeten diese bis einschließlich 28. Februar 2017 direkt an ihren pharmazeutischen Großhändler zu senden, über den auch die Rückvergütung erfolgt. Die belieferten pharmazeutischen Großhändler wurden über diesen Chargenrückruf bereits informiert. Ein Begleitformular für den Rückruf der genannten Chargen steht im Webshop der pharma mall ( www.pharma-mall.de ) im Herstellerbereich Bayer zur Verfügung.





