Bayer-Mitarbeiter in Deutschland werden mit 460 Millionen Euro am Erfolg beteiligt

Leverkusen, 28. Februar 2017 – Der Bayer-Konzern war im Geschäftsjahr 2016 erneut sehr erfolgreich. Der Umsatz lag mit 46,769 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Auch mit seiner operativen Performance erreichte der Konzern ein neues Rekordniveau. An dem erfolgreichen Geschäftsjahr werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bayer in Deutschland mit 460 Millionen Euro beteiligt (ohne Covestro). Weltweit schüttet Bayer für das Geschäftsjahr 2016 rund 1,1 Mrd. Euro an die Beschäftigten aus (ebenfalls ohne Covestro).



„Weltweit haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihre hervorragende Arbeit und ihr Engagement zu den sehr guten Ergebnissen beigetragen und ein weiteres Rekordjahr für Bayer möglich gemacht. Ihnen allen möchte ich für Ihren Beitrag ausdrücklich danken“, sagte Dr. Hartmut Klusik, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der Bayer AG.



Die Beschäftigten erhalten ihre Erfolgsbeteiligung Ende April zusätzlich zum Monatsentgelt. Die individuelle Höhe wird anhand von drei Komponenten ermittelt: Aus der Zielerreichung des Gesamtkonzerns, der einzelnen Divisionen sowie im leitenden Bereich aus der persönlichen Mitarbeiter-Leistung. Im Tarifbereich werden zwischen 120 und 180 Prozent eines tariflichen Monatsentgelts vergeben.



Bonuszahlung für Auszubildende



In den deutschen Konzerngesellschaften, in denen die Tarifbeschäftigten eine variable Erfolgsbeteiligung nach dieser Systematik erhalten, werden auch die Auszubildenden am Erfolg ihres Unternehmens beteiligt. Die 1170 teilnahmeberechtigten Auszubildenden können sich für das zurückliegende Geschäftsjahr über eine Bonuszahlung in Höhe von 5,7 Prozent ihrer jährlichen Ausbildungsvergütung freuen.



Gemäß der Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bei Bayer leisten alle Beschäftigten in den deutschen Konzernführungsgesellschaften einen Solidarbeitrag zum Beschäftigungserhalt. Der Beitrag wird für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet, die im vergangenen Jahr vorübergehend ohne Beschäftigung waren und über die interne Vermittlungsorganisation „BayJob“ eine neue dauerhafte Tätigkeit im Konzern erhalten sollen. Der „Soli“ für das zurückliegende Geschäftsjahr beträgt 0,27 Prozentpunkte und wird von der individuellen Erfolgsbeteiligung abgezogen.





Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.