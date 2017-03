Auf dem Weg zum olympischen Gipfel

Bergkamen, 24. März 2017 – Olympische Medaillen gibt es nicht nur für sportliche Höchstleistungen. Die begehrten Auszeichnungen werden auch für Spitzenleistungen in Chemie verliehen. Die Internationale Chemie-Olympiade (IChO) für Schüler ab Klasse 10 macht es möglich. Doch bevor die Besten dieses Wettbewerbs beim Finale in der thailändischen Hauptstadt Bangkok das olympische Treppchen erklimmen können, sind viele anspruchsvolle Aufgaben zu lösen. Davon konnten sich 18 Teilnehmer der aktuellen IChO kürzlich in den Laboren der Ausbildung bei Bayer in Bergkamen überzeugen.



Es ist nicht nur der olympische Gedanke, der die Jugendlichen antreibt. Es ist ihre Begeisterung für Naturwissenschaften – speziell für Chemie. „Ich will Chemie studieren und gerne später bei Bayer arbeiten“, erzählt Maximilian Barwich, der mit drei Mitschülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums die weite Anreise aus Plettenberg im Sauerland auf sich genommen hat, um den Wirkstoff Paracetamol synthetisch herzustellen. Gemeinsam mit 14 weiteren Gymnasiasten von Köln bis Bielefeld arbeiten sie an den Apparaturen der Bayer-Labore. Sie alle gehören zu den insgesamt 179 Teilnehmern aus ganz Nordrhein-Westfalen, die an der zweiten Runde der Chemie-Olympiade teilgenommen haben.



„Die Erfahrungen der vergangenen Jahren zeigen, dass viele Teilnehmer der Olympiade anschließend Chemie studieren und später in einem Unternehmen dieser Branche arbeiten“, sagt die IChO-Landesbeauftragte, Studiendirektorin Birgit Vieler. Grund genug, für die Bayer-Schulstiftung, den Workshop in Bergkamen zu finanzieren, um den Nachwuchs zu fördern. Ebenfalls mit im Boot: das Bundesministerium für Bildung und Forschung, welches das deutsche Auswahlverfahren zur Internationalen Chemie-Olympiade bezahlt.



„Es heißt immer, dass Jugendliche Probleme mit den Naturwissenschaften haben. Das stimmt nicht. Unsere Teilnehmerzahlen steigen kontinuierlich an“, sagt Birgit Vieler. Weit über 1.000 Schüler aus ganz Deutschland haben sich zur Teilnahme an der aktuellen Runde der Chemie-Olympiade angemeldet. 600 Jugendliche haben bei den schwierigen Aufgaben die notwendige Punktzahl erreicht, um in Runde 2 zu gelangen; 179 davon kommen aus Nordrhein-Westfalen, das damit unter allen Bundesländern die größte Gruppe stellt.



„Diese 179 begabten Schüler möchten wir für ihre Disziplin und ihr Durchhaltevermögen belohnen“, sagt Birgit Vieler. Mehrere attraktive Seminare wurden deshalb vorbereitet, etwa an der TU Dortmund, im Forschungszentrum Jülich oder eben bei Bayer in Leverkusen und Bergkamen. „Uns ist es wichtig, nicht nur die Elite zu fördern, sondern auch die breite Masse“, sagt Birgit Vieler. Denn wertvoll seien neben den chemischen Erkenntnissen auch viele zusätzlichen Anregungen, die die Jugendlichen bei solchen Terminen erhalten würden: Sie tauschen sich über Studienplätze und Bewerbungsverfahren aus, sie vernetzen sich. „Das ist wichtig“, betont Birgit Vieler.



Drei der jungen Menschen, die im Bergkamener Labor experimentieren durften – Jana Chung aus Bonn, Fabian Ketter aus Rheinbach und Anja Ohlingschläger aus Neuss – konnten weitere Erfahrungen sammeln. Sie gehören zu den 20 besten Teilnehmern aus Nordrhein-Westfalen und nahmen daher bereits am viertägigen Landesseminar bei Bayer in Leverkusen teil – einem anspruchsvollen theoretischen und praktischen Training im Zeichen der Chemie. Jana Chung gehört sogar zu den bundesweit 60 Teilnehmern, die sich für die dritte Runde in Göttingen qualifiziert haben. Bis zum olympischen Gipfel ist es dann nicht mehr weit: Es stehen nur noch die nationale Endrunde in Kiel und das internationale Finale in Bangkok mit fast 300 Teilnehmern aus 77 Nationen auf dem Programm.





