Beratungstipps für die Sommersaison

Leverkusen, 13. Juli 2017 – Endlich Sommer! In der neuen Ausgabe des Magazins Zoofach aktuell finden Zoofachhändler aktuelle Tipps und Informationen für die saisonale Kundenberatung. Ein wichtiges wiederkehrendes Thema ist zum Beispiel die Reisevorbereitung. Was gehört in die Reisetasche bei einem Urlaub mit Hund und worauf sollten Tierhalter während der Ferienzeit achten? Außerdem verrät das aktuelle Heft, wie Fachhändler ihren Kunden mit der Bay-o-Pet-Produktlinie von Bayer ein „Rund-um-sorglos-Paket“ für Fell, Gelenke, Gebiss und Ohren ihrer Vierbeiner bieten können. Darüber hinaus erfahren Zoofachhändler, warum die Mäusegerste für Hunde und Katzen im Sommer gefährlich werden kann. Ein Überblick über die von Zecken übertragenen Krankheiten und passende Vorsorgemöglichkeiten aus dem Fachhandel runden die neue Ausgabe ab.



Zoofachhändler, die die Sommerausgabe der Zoofach Aktuell noch nicht per Post erhalten haben, können diese jetzt kostenfrei unter www.zoofach-aktuell.de anfordern. Solange der Vorrat reicht.



