Deutscher Medizinjournalisten-Preis 2016 ausgeschrieben

Leverkusen, 16. Januar 2017 – Der Verband der Medizin- und Wissenschaftsjournalisten (VMWJ) und die Bayer Vital GmbH verleihen den Deutschen Medizinjournalisten-Preis 2016 für herausragende Leistungen in der Gesundheitsberichterstattung. Die Beiträge aus Print- und Online-Journalismus sollten sich kritisch, allgemeinverständlich und objektiv mit einem Thema aus dem Bereich Medizin und Gesundheit auseinandersetzen. Der Preis ist mit Euro 5.000,- dotiert.



Journalistinnen und Journalisten können sich bis zum 30. März 2017 bei der

Geschäftsstelle des Verbands der Medizin- und Wissenschaftsjournalisten e. V.

Tiefer Weg 61

70599 Stuttgart



um den Deutschen Medizinjournalisten-Preis 2016 bewerben. Die aktuelle Satzung mit allen Informationen zur Ausschreibung ist online verfügbar: www.vmwj.de oder www.presse.bayer.de



Über den Verband der Medizin- und Wissenschaftsjournalisten e. V.

Der Verband hat sich 2012 erstmals der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Unter diesem Namen haben sich die drei früheren Organisationen „Vereinigung der Deutschen Medizinischen Fach- und Standespresse e. V.“, „Arbeitskreis Medizinpublizisten/Klub der Wissenschaftsjournalisten e. V.“ und „Kollegium der Medizinjournalisten“ in einem einzigen Verein zusammengeschlossen. Der Verband ist demnach die älteste (gegr. 1894) und mit über 700 Mitgliedern die größte medizinjournalistische Vereinigung Deutschlands. Ziel des VMWJ ist die Pflege und Förderung des Journalismus auf medizinischem und wissenschaftlichem Gebiet. www.vmwj.de





Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de





