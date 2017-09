Sozialpioniere mit Unternehmergeist wählen

Leverkusen, 28. September 2017 – Wussten Sie, dass jedes Jahr über vier Millionen Menschen in Afrika an Blutvergiftungen sterben, die bei Operationen durch unsteriles Besteck verursacht wurden? Dieses Problem ermutigte das Start-Up-Unternehmen

RSO Shift zur Entwicklung des LifeShift Sterilizer – einen Solar betriebenen Sterilisator für OP-Besteck in Regionen ohne stabilen Zugang zu Elektrizität und sauberem Wasser. Diese Idee gewann im vergangenen Jahr den „Aspirin Social Innovation Award“ der Bayer-Stiftung – nun ist der Startschuss für das Online-Voting zur Wahl der Nachfolger gefallen.



In diesem Jahr sind 26 Sozialunternehmer für den mit 100.000 Euro dotierten Preis nominiert. Dabei werden fünf Initiativen für ihre zukunftsweisenden Lösungsansätze in den Bereichen Gesundheit und Ernährung ausgezeichnet und mit jeweils 20.000 Euro prämiert. Vier dieser Awards vergibt eine Experten-Jury, ein Gewinner wird als Publikumspreis über ein Online-Voting ermittelt. Bis zum 8. Oktober 2017 können Interessierte diesen wählen unter https://aspirin-social-awards.org/public-voting .

Eine Auflistung der nominierten Initiativen und Projekte finden Sie hier .



Der neue „Aspirin Social Innovation Award“ ist eine Weiterentwicklung des seit dem Jahr 2010 in Deutschland vergebenen „Aspirin Sozialpreises“. Der Preis ist seit dem Jahr 2016 international ausgerichtet und unterstützt soziale Innovationen in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, die helfen Versorgungslücken zu schließen und das Potenzial für nachhaltige systemische Veränderungen haben. Die Preisträger sind Sozialpioniere mit Unternehmergeist, die mit ihrem Engagement die Lebensbedingungen von Menschen verbessern. Die Preisgelder erhalten die Initiativen zum weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten.



Die Bayer-Stiftungen

Die Bildungs- und Sozialstiftung des Innovations-Unternehmens Bayer begreifen sich in besonderer Weise als Impulsgeber, Förderer und Partner für Innovationen an den Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und dem Sozialsektor. Im Mittelpunkt der Förderprogramme steht der Mensch – talentierte Schüler, aufstrebende Studenten oder renommierte Spitzenforscher, die sich für den Fortschritt in Gesundheits- und Ernährungsfragen einsetzen, und Bürger, die sich für das Allgemeinwohl und die Lösung sozialer Aufgaben engagieren. Die Fördertätigkeit der Stiftung ist ein zentraler Bestandteil des weltweiten gesellschaftlichen Engagements von Bayer, das jährlich rund 50 Millionen Euro beträgt – mit Schwerpunkten auf der Förderung der naturwissenschaftlichen Bildung und Spitzenforschung, der Gesundheitsversorgung und der Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse der Menschen im Umfeld der Unternehmensstandorte.



Mehr Informationen zu den Bayer-Stiftungen finden Sie unter: www.bayer-stiftungen.de



Über Social Media-Nutzer:

Besuchen Sie uns auf Facebook unter: facebook.com/bayer

Folgen Sie uns auf Twitter über: twitter.com/Bayer





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.