Bepanthen-Kinderförderung: Achtsamkeitstage auf der Arche Kinder-Ranch

Leverkusen, 25. Oktober 2017 – Achtsamkeit, Empathie, die Aufmerksamkeit anderen und auch sich selbst gegenüber – diese Eigenschaften sollen im Rahmen des diesjährigen Programms der Bepanthen-Kinderförderung unterstützt werden. Die teilnehmenden Arche-Kinder aus dem Berliner Raum haben an jeweils einem der beiden Veranstaltungstage am 24. und 25. Oktober die Möglichkeit, unter qualifizierter Anleitung in der Arbeit mit Therapiehunden und -pferden ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ihre kommunikativen Fähigkeiten auszuprobieren.



Bereits seit 2008 unterstützt die Bepanthen-Kinderförderung das Kinder- und Jugendwerk „ Die Arche" e.V. mit Förderprogrammen und jährlichen Spenden. Anlass für die beiden Aktionstage auf der Arche Kinder-Ranch in Sonnenberg, Brandenburg, sind die Ergebnisse der Achtsamkeitsstudie 2017.



Die Studie „Achtsamkeit in Deutschland: Kommen unsere Kinder zu kurz?“ der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung zeigte, dass sich fast jedes dritte Kind und jeder fünfte Jugendliche in Deutschland von seinen Eltern nicht beachtet fühlt. Das sind insgesamt 1,9 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland. Die Folgen können Defizite im Selbstbewusstsein, Vertrauen, in Lebenszufriedenheit und Empathiefähigkeit sein. „Viele der Kinder, die die Arche besuchen, werden in ihren Familien nur selten als Kinder wahrgenommen. Sie sind in den Augen ihrer Eltern kleine Erwachsene und müssen häufig deren Pflichten übernehmen. Damit werden sie oft so stark überfordert, dass die Entwicklung eines natürlichen Empathieempfindens und die Fähigkeit des Aufeinanderachtens auf der Strecke bleiben“, so Bernd Siggelkow, Gründer des Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“.



Erfahrung von Achtsamkeit durch den Umgang mit Tieren



Unter der Anleitung von Tierpädagogen der Arche erleben die Kinder allein und auch im Zusammenspiel mit anderen, was Achtsamkeit bedeutet und welcher Nutzen darin für sie selbst und für die Beziehung zu anderen liegt. Im Umgang mit einem Therapiehund erfahren sie dies ganz unmittelbar. Der Hund orientiert sich am Verhalten des Kindes und wartet darauf, klare Informationen zu erhalten. Neben einer Stärkung des Selbstbewusstseins lernen die Arche-Kinder hier, ihre eigenen Empfindungen und Wünsche wahrzunehmen und auszudrücken. Außerdem wird das Gegenüber als eigenständiger Interaktionspartner erkannt und somit die Frustrationstoleranz erhöht.



Ein weiterer Schritt ist die Begegnung mit einem Therapiepferd. Der Abbau von Ängsten sowie der gleichzeitige Aufbau von Vertrauen werden hier ganz natürlich im Kontakt mit dem Tier erfahren. Das Pferd spürt emotionale Spannungen, spiegelt Stimmung und Verhalten des Kindes im eigenen Verhalten wider. Auf diese Weise führt es die Kinder geradlinig zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst und dem Gegenüber sowie zu einer Reflexion des eigenen Verhaltens. Dazu Tiertherapeutin Nele Thönnessen: „Tiere als Co-Therapeuten sprechen alle Sinne an. Die sich daraus entwickelnde Beziehung und die damit verbundenen positiven Effekte für die Entwicklung des Kindes stehen im Fokus unserer therapeutischen Arbeit.“



Die Begegnungen mit den Tieren sind ein wichtiges soziales Gruppenerlebnis, bei welchem die Kinder auch in den Beziehungen untereinander mit den Bedürfnissen der anderen Kinder wesentliche Erfahrungen auf emotionaler Ebene machen. Alle Begegnungen verankern bei den Kindern das Gefühl, als Mensch wertvoll zu sein, und lassen sie grundlegende Erfahrungen mit Achtsamkeit in der Beziehung zu sich selbst und anderen machen.



Projektunterstützung durch Katia Saalfrank



Die Diplom-Pädagogin und Familienberaterin Katia Saalfrank begleitete das Projekt schon in der Konzeptionsphase. Seit 2013 setzt sie sich als Schirmherrin der Bepanthen-Kinderförderung für die Förderung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien ein: „Achtsamkeit, Empathie und Selbstwertgefühl können sich vor allem durch positive eigene Beziehungserfahrungen entwickeln. Dauerhaft verankert werden können diese Erfahrungen in einem langfristigen Zusammenspiel von kognitivem, emotionalem und körperlichem Erleben. Die Achtsamkeitstage auf der Arche Kinder-Ranch bieten hierfür eine großartige Chance und können gute Beziehungserfahrungen vermitteln.“



Die Arche Kinder-Ranch



Seit 2016 erweitert die spendenfinanzierte Arche Kinder-Ranch in Sonnenberg, Brandenburg, die Arbeit der Arche. Kinder können hier Tiere und Natur hautnah erleben und Entspannung von ihrem schwierigen Alltag finden.



Bepanthen-Kinderförderung unterstützt Arche-Kinder



Die Bepanthen-Kinderförderung setzt sich seit 2008 für sozial benachteiligte Kinder in Deutschland ein und unterstützt die Arche mit Förderprogrammen und jährlichen Geldspenden. In zweijährlichem Rhythmus führt sie gemeinsam mit der Universität Bielefeld eine Sozialstudie durch, mit dem Ziel, jeweils aktuelle Problemfelder in der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen zu identifizieren.



Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Zusammenarbeit mit Pädagogen der Arche in Förderprogramme für sozial benachteiligte Kinder umgesetzt.

