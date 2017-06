Gesunde Haut schützt Kaninchen vor Fliegenmaden

Leverkusen, 30. Juni 2017 – Gerade in den Sommermonaten genießen es Kaninchen und Meerschweinchen, nach draußen zu kommen und sich in einem Freigehege zu bewegen. Aber das ausgelassene Spiel mit Artgenossen oder auch Rangkämpfe führen schnell zu kleinen Blessuren der Haut. Werden diese nicht rechtzeitig versorgt, können Fliegen ihre Eier in den geschädigten Hautpartien ablegen und es kann zu einem gefährlichen Befall mit Fliegenmaden kommen. Aus diesem Grund ist eine intakte Hautbarriere während der Gartensaison besonders für kleine Heimtiere wichtig.



Das Remend® Heimtier Hautpflege-Gel unterstützt mit dem Inhaltsstoff Hyasent-S die natürliche Hautgesundheit von Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern, Mäusen und Ratten, indem es gezielt die Neubildung der Haut fördert und die Gefahr einer Narbenbildung reduziert. Hyasent-S ist eine spezielle, quervernetzte Hyaluronsäure, die für eine langanhaltende, feuchtigkeitsspendende Pflege sorgt.



Auch der sensiblen Haut von Schlangen und Echsen, etwa nach Verbrennungen, kann mit Remend® geholfen werden. Für eine leichte Anwendung sorgen die praktischen Tropfflaschen. Erhältlich ist das Hautpflegeprodukt in Tierarztpraxen und Apotheken.



