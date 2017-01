Wegweisendes Urteil gegen Arzneimittel-Fälscher

Leverkusen, 13. Januar 2017 – Vor dem Landgericht Potsdam ist jetzt ein wegweisendes Urteil in einem der größten Verfahren gegen eine deutsche Gruppierung von Arzneimittelfälschern gefällt worden: mit dem nunmehr dritten Verfahren gegen Gründer und sogenannte Webmaster der Tätergruppierung „Pillendienst“ wurden Georg W., Gründungsmitglied des Pillendienstes, sowie die Webmaster Friedrich T. und Sebastian W. zu Haftstrafen von neun Monaten bis zu fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt, zum Teil auf Bewährung. Zudem müssen Zahlungen an das „Deutsche Medikamentenhilfswerk“ geleistet werden.



„Wir hoffen mit dem jetzt vor dem Landgericht Potsdam erneut erreichten Erfolg, für zukünftige Fälle eine abschreckende Wirkung erreicht zu haben. Als geschädigtes Unternehmen scheut Bayer keine Mühen, sich gegen die illegalen Machenschaften der kriminellen Fälscherbanden zur Wehr zu setzen“, sagte RA Marina Bloch, bei der Bayer AG zuständig für das Global Anti-Counterfeiting Management.



Bayer hatte dieses Verfahren als Nebenklägerin sehr eng begleitet und konnte daher mit ihrer Prozesstaktik maßgeblich zum schnellen und effektiven Ausgang des Verfahrens beitragen. Bayer hatte in diesem Verfahren Nebenklage als geschädigtes Unternehmen eingereicht und darüber hinaus gegen die Angeklagten auch zivilrechtliche Schritte unternommen, um Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Dies war in weiten Teilen auch erfolgreich. Insgesamt waren über 20 Personen angeklagt, Handel mit gefälschten Arzneimitteln getrieben zu haben. Die Bande hat einen Umsatz zwischen 21 und 30 Millionen Euro im Zeitraum von 2008 bis 2011 erwirtschaftet. Auch das Bayer-Produkt Levitra® war von den Fälschungen betroffen.



Bereits 2015 wurden der als Mitbegründer des Pillendienstes geltende Matthias M. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Vier Komplizen wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt – teils auf Bewährung. Zuvor hatte das Gericht in mehreren Prozessen zwölf Mitglieder der „Pillen-Bande“ zu Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt. Ihnen wurden strafbare Kennzeichenverletzungen unter anderem zu Lasten von Bayer sowie Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz vorgeworfen.



