Die richtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits ab Kinderwunsch

Leverkusen, 13. März 2017 – Mit Elevit® 1 und 2 geht Bayer gezielt auf den Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen von Frauen ab Kinderwunsch und bis zum Ende der Stillzeit ein. Die Menge der enthaltenen Mikronährstoffe orientiert sich an den aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.



Folat-Versorgung durch Metafolin®* unterstützt

• Elevit® 1 enthält 800 µg Folat pro Tablette, Elevit® 2 enthält 400 µg Folat pro Kapsel (jeweils in Form von Folsäure und Metafolin®).

• Folate, zu denen auch die Folsäure gehört, können nachweislich das Risiko von Neuralrohrdefekten reduzieren. (1)

• Metafolin®* ist insbesonders für Frauen relevant, die aufgrund eines genetischen Polymorphismus synthetische Folsäure nur eingeschränkt in ihre bioaktive Folat-Form umwandeln können. (2)

• Mit der Einnahme von Elevit® 1 sollte mindestens einen Monat vor der Empfängnis begonnen werden, um präventiv relevante Folatspiegel zu erreichen. (3)



Wichtige Nährstoffe für Mutter und Kind

• Jod unterstützt die normale Schilddrüsenfunktion.

• Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Eisen ist in der Schwangerschaft wichtig, da sich das Blutvolumen während der Gravidität erhöht und der Bedarf deutlich ansteigt.

• Zink trägt zu einer normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion bei.

• Selen trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.

• Omega-3-Fettsäuren unterstützen die Entwicklung von Augen und Gehirn des Kindes.



Nur einmal täglich – ab Kinderwunsch bis zum Ende der Stillzeit

• Elevit® 1 wird einmal täglich eingenommen ab Kinderwunsch, Elevit® 2 einmal täglich ab Beginn des zweiten Trimesters der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit.

• Elevit® 1 und 2 sind laktosefrei, glutenfrei und ohne fischigen Nachgeschmack.

• Das Präparat enthält keine Schweinegelatine.

• Elevit® 1 ist in Packungen mit 30 und 90 Tabletten erhältlich, Elevit® 2 ist in Packungen mit 30 und 60 Kapseln erhältlich.





Elevit® 1 und 2 im Überblick

Elevit® 1 Elevit® 2 Kinderwunsch und 1. Trimester 2. und 3. Triemester sowieStillzeit tägliche Dosierung 1 Tablette 1 Kapsel Folat Folat 800 µg 400 µg davon Metafolin®* 451 µg 226 µg Wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente Jod 150 µg 150 µg Eisen 14 mg 14 mg Zink 11 mg 10 mg Selen 60 µg 60 µg Omega-3-Fettsäurem DHA 200 mg EPA 80 mg Weitere Inhaltsstoffe Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, Niacin, Kupfer, Mangan, Calcium, Pantothensäure, Biotin, Magnesium Vitamin B1, B2, B6, B12, C, D, E, Provitamin A, Niacin, Kupfer, Pantothensäure, Biotin, Magnesium

