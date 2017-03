Rechtzeitige Reiseprophylaxe schützt Hunde vor Dirofilarien

Leverkusen, März 2017 – Mit Beginn der Reisezeit ist der Schutz vor Infektionen ein wichtiges Thema in der tierärztlichen Sprechstunde. Denn die beliebtesten süd- und osteuropäischen Reiseziele der Deutschen zählen gleichzeitig zu den Risikogebieten für vektorübertragene Parasiten, darunter der Herzwurm, Dirofilaria immitis .



Mit dem Stich einer infizierten Mücke können infektiöse Larven in den Hund gelangen. Die sich daraus entwickelnden Würmer siedeln sich in der rechten Herzhälfte sowie den Pulmonalarterien an und setzen Mikrofilarien frei, die im Blutkreislauf zirkulieren. Eine Infektion mit Dirofilaria immitis kann beim Hund unter anderem zu hochgradigen kardiopulmonalen Symptomen sowie Immunreaktionen führen und damit potenziell lebensbedrohlich sein.



Mit einer rechtzeitigen Prophylaxe können Hunde durch Advocate® Spot-on wirksam geschützt werden. Die Behandlung sollte eine Woche vor Reiseantritt beginnen und bis einen Monat nach Reiseende fortgesetzt werden, um einem Herzwurmbefall vorzubeugen. Die Formulierung des Wirkstoffs Moxidectin als Spot-on sorgt für eine rasche systemische Aufnahme. Ein dauerhafter und gleichmäßig hoher Serumspiegel gewährleistet eine effektive Erregerprophylaxe. Für eine zusätzliche Vektorprophylaxe kann Advocate® mit repellierend wirkenden Antiparasitika kombiniert werden.

In Deutschland ist Advocate® Spot-on zudem das einzige zugelassene Mittel, um zirkulierende Mikrofilarien zu bekämpfen. Bei einem bestehenden Befall zeigt der Wirkstoff in Studien ab dem siebten Behandlungstag eine 99-prozentige Wirksamkeit gegen Mikrofilarien (1) .



(1) Bayer Study No. 33930 and No. 33931.