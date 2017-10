Leverkusen, 9. Oktober 2017 – Mit der kühlen Jahreszeit kommt auch die Erkältungszeit. Um trotz Erkältung weiterhin selbstbestimmt den Alltag zu meistern und voll im Leben zu stehen, ist es gut, sich auf die schnelle Wirkung von Aspirin Complex und eine freie Nase verlassen zu können. In der Aktion „Erzähle uns deine Aspirin Complex Geschichte!“ geht es darum, diese Erfahrung in Form einer kurzen Geschichte mit anderen zu teilen. Dabei steht es den Teilnehmern frei, ob es sich bei der Geschichte um die eigenen Erfahrungen handelt oder ob diese auf den Erlebnissen eines Kunden oder einer Kundin beruhen.



Trotz Erkältung voll im Leben



Die Hochzeit der besten Freundin, das Vorstellungsgespräch oder der 50. Geburtstag, kündigen sich wichtige Momente im Leben an, passiert oft das, was nicht passieren soll: Schnupfen, verstopfte Nase oder Nebenhöhlen, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen. Diese unangenehmen Erkältungsbeschwerden möchte dann jeder schnell wieder in den Griff bekommen, denn manche Momente im Leben sind einfach zu wertvoll, um sie zu verpassen. Gerade jetzt zur Erkältungszeit kennen PTAs solche Situationen, und das nicht nur von ihren Kunden.



Geschichte einreichen und gewinnen



Am Contest teilnehmen können alle PTAs und Apotheker, die eine ähnliche Situation selbst erlebt oder von Ihren Kunden erfahren haben. Die Geschichten können per E-Mail bis einschließlich 31. Januar 2018 an aspirin@ketchumpleon.com gesendet werden. Die drei schönsten Geschichten werden prämiert und im Rahmen unserer Pressearbeit in Online- und Printmedien veröffentlicht. Außerdem erhalten die Gewinner einen von drei Zalando-Gutscheinen im Wert von 50 Euro. Mit ihrer Einsendung stimmen die Teilnehmer der Veröffentlichung ihres Vornamens und des Ortes zu.



Wirkt schnell und verlässlich für eine freie Nase



Seit fast 15 Jahren hat sich Aspirin Complex zur symptomatischen Behandlung von Erkältungen mit Schnupfen, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen und Fieber bewährt. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Therapie der häufigsten und belastendsten Erkältungssymptome: Acetylsalicylsäure wirkt über eine Hemmung der Prostaglandinsynthese analgetisch, antiinflammatorisch und antipyretisch. Pseudoephedrin lässt die Schleimhaut von Nase und Nebenhöhlen abschwellen und vermindert die Sekretion – ohne die Schleimhaut auszutrocknen. Aspirin Complex enthält keine weiteren Wirkstoffe zur Behandlung von Symptomen, die im Rahmen einer Erkältung seltener oder nicht gleichzeitig mit anderen Symptomen auftreten, wie zum Beispiel Husten. Die Wirkstoffe in Aspirin Complex sind ausgewogen dosiert. Das macht es dem Patienten sehr viel leichter, therapietreu zu sein und beide Wirkstoffe in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit einzunehmen. Dies wiederum erhöht die Sicherheit und Wirksamkeit der Medikation.





Teilnahmebedingungen

Das „Erzähle uns deine Aspirin Complex Geschichte“-Gewinnspiel richtet sich ausschließlich an Apotheken-Fachpersonal, insbesondere pharmazeutisch-technische Assistent/-innen. Es beginnt am 9. Oktober 2017 und endet am 31. Januar 2018. Die drei schönsten Gewinnergeschichten werden von der Bayer Vital GmbH ermittelt. Die Bayer Vital GmbH sichert zu, dass alle Daten – sowohl von Bayer selbst als auch von externen Dienstleistern – ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Datenschutz

Die drei schönsten Gewinnergeschichten werden von der Bayer Vital GmbH ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bayer Vital GmbH sichert zu, dass alle Daten – sowohl von Bayer selbst als auch von externen Dienstleistern – ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt werden. Die Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmer/-innen damit einverstanden, dass ihre für die Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen Kontaktdaten im Falle des Gewinns zur Gewinnausschüttung verwendet sowie Vorname und Ort veröffentlicht werden. Die Einwilligung zur Datenverwendung ist freiwillig und die Teilnehmer können sie jederzeit widerrufen. Hierzu genügt ein Anruf beim Datenschutzverantwortlichen der Bayer Vital (Tel.: +49 214 30-51693).

