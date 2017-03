Ernährung in der Schwangerschaft ist ein „spannendes Thema“

Frauen, die schwanger werden möchten, achten jetzt besonders auf ihren Körper. Der Frauenarzt ist bei vielen die erste Anlaufstelle – auch, wenn es um das Thema Ernährung geht, weiß der Gynäkologe Dr. Matthias Krick, Moers.



Dr. Krick, warum ist es so wichtig, bereits vor der geplanten Schwangerschaft auf die Ernährung zu achten?

Dr. Krick: Zur Entwicklung eines gesunden Kindes bedarf es einer ausreichenden Versorgung mit hochwertigen Fetten, Kohlenhydraten, Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Wir wissen, dass Unterversorgung an hochwertigen Fetten, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Entwicklung des Kindes zu Hyperaktivität führen kann. Entscheidend ist hier eine ausgewogene Ernährung. Wir können aber nicht immer die erforderlichen Mengen mit unserer üblichen Ernährung decken. Vitamin D, Folat und auch einige Mineralstoffe müssen häufig zusätzlich eingenommen werden.



Welche Rolle spielt Folat bei der Entwicklung des Kindes im Mutterleib?

Dr. Krick: Die zusätzliche Gabe von Folat hat zu einer deutlichen Reduzierung von Neuralrohrdefekten geführt, wenn die Einnahme vor der Schwangerschaft begonnen wurde. Dieses raten wir Frauenärzte den Frauen frühzeitig bei unserer Kinderwunsch-Beratung. Der Benefit einer schon präkonzeptionellen Folateinahme im ersten Trimester ist durch große Studien belegt. Die Unterversorgung mit Folaten ist aber auch im weiteren Schwangerschaftsverlauf anzunehmen, man rät also auch im zweiten und dritten Trimenon zur kontinuierlichen Folatversorgung.



Welche weiteren Nährstoffe spielen zu Beginn der Schwangerschaft eine wichtige Rolle?

Dr. Krick: Ein Jodmangel besteht trotz der Zugabe bei handelsüblichen Salzen. Das betrifft ebenfalls Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Eisen wird im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge regelmäßig kontrolliert, da es durch den erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft häufig zu einem Mangel kommen kann. Selen ist zur Stärkung des Immunsystems bekannt. Große amerikanische Studien haben auf den zusätzlichen Bedarf an Zink in der Schwangerschaft aufmerksam gemacht. Zink nimmt bei vielen Stoffwechselvorgängen Einfluss auf die gesunde Entwicklung des Kindes. Des Weiteren konnten wissenschaftliche Publikationen zeigen, dass Zink einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben kann.



Wie reagieren Frauen mit Kinderwunsch oder Schwangere auf Ihre Empfehlungen?

Dr. Krick: Ernährung ist ein spannendes Thema, an dem Frauen und Paare sehr interessiert sind. Es steht in einem komplexen Zusammenhang mit dem Zuckerstoffwechsel und ausreichender Bewegung, Vitamin D und der Sonnenexposition, Spurenelementen und Stoffwechselvorgängen. Das Feedback bei der ersten Schwangerschaftsvorsoge ist eigentlich durchweg positiv. Die meisten Frauen sind dankbar für Tipps und halten sich an unsere Empfehlungen.



Mehr Informationen unter www.elevit.de





Bayer: Science For A Better Life

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Mehr Informationen unter presse.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.