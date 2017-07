Bayer Animal Health unterstützt kontinuierliche Weiterbildung von Tierärzten und tiermedizinischen Fachangestellten in der Tiergesundheit

Brighton, Großbritannien, 4. Juli 2017 – Bayer Animal Health hat als Platinum-Sponsor den World Feline Congress 2017 unterstützt, der vom 28. Juni bis 2. Juli 2017 in Brighton, Großbritannien, stattfand. Ziel dieser Veranstaltung ist die Förderung der kontinuierlichen Weiterbildung von Tierärzten und tiermedizinischen Fachangestellten in der Tiergesundheit aus aller Welt. Diesjährige Schwerpunkte des Kongresses waren Endokrinologie und kardiorespiratorische Erkrankungen bei Katzen.



Der World Feline Congress wird jedes Jahr von der International Society of Feline Medicine (ISFM) organisiert. Bayer Animal Health stellt dabei als Partner der ISFM Ressourcen und Informationen zum Thema Katzen für Tierärzte aus aller Welt zur Verfügung. Mehr über die ISFM erfahren Sie auf www.icatcare.org .



„An die Tiergesundheit und die medizinische Versorgung von Tieren werden immer höhere Ansprüche gestellt“, erklärt Ronan Fitzgerald, Global Veterinary Scientific Affairs bei Bayer Animal Health. „Deshalb ist Bayer Animal Health stolz darauf, den World Feline Congress 2017 zu unterstützen, um damit den Anbietern von tierärztlicher Versorgung Zugang zu neusten Informationen und Techniken zu ermöglichen.“



Zwei von Bayer Animal Health eingeladene Tiergesundheitsexperten leiteten ein Symposium für die Konferenzteilnehmer zu wissenschaftlichen Perspektiven und Erkenntnissen zu vektorübertragenen Krankheiten bei Katzen aus der Praxis.



„Es wird oft davon ausgegangen, dass Katzen seltener von durch Gliederfüßer übertragenen Infektionen betroffen sind als Hunde“, so Fitzgerald. „Diese Annahme basiert auf klinischer Beobachtung und der bisher sehr eingeschränkten Literatur zu vektorübertragenen Infektionen bei Katzen.“



Dr. Michael Day, Professor für Tierpathologie an der University of Bristol, ging auf die Frage ein, ob Katzen tatsächlich weniger anfällig für vektorübertragene Krankheiten seien als Hunde. Dr. Michael Lappin, Professor an einer kleinen Tierklinik der Colorado State University und Direktor des Center for Companion Animal Studies, führte das Thema weiter und sprach über verschiedene Erreger von vektorübertragenen Krankheiten wie Bartonella und hämotrope Mykoplasmen. Er betonte, dass Katzen durchaus Träger solcher Erreger sein und auch klinische Anzeichen entwickeln können.



“Durch dieses Symposium konnten nicht nur erstklassige Redner ihre Gedanken mit einem gefüllten Hörsaal teilen, sondern wir haben auch wertvolle Einblicke in das Thema der vektorübertragenen Krankheiten bei Katzen gewonnen. Wir wissen nun, dass wir unsere bisherigen Annahmen auf den Prüfstand stellen müssen“, war das Fazit von Ronan Fitzgerald.



Mehr zu vektorübertragenen Krankheiten, deren Behandlung und Vorbeugung erfahren Sie auf www.cvbd.org . Dort stehen Informationen, Material und aktuelle Veröffentlichungen zur Verfügung.



Über Companion Vector-Borne Diseases (CVBD®)



Vektorübertragene Krankheiten von Haustieren (Companion Vector-Borne Diseases – CVBDs) sind eine weltweit wachsende Bedrohung. Diese Krankheiten, die durch blutsaugende Ektoparasiten wie Zecken (insbesondere Lyme-Borreliose, Babesiose, Anaplasmose und Hämoplasmose), Flöhe (Bartonellose bei Hunden und Rickettsiose bei Katzen) und Sandmücken (Leishmaniose) übertragen werden, sind bei Tierärzten und Experten für öffentliche Gesundheit in der ganzen Welt bekannt und haben in einigen Fällen auch zoonotische Bedeutung.



