Volker Koch-Achelpöhler übernimmt Leitung des EU-Verbindungsbüros von Bayer in Brüssel

Leverkusen/Brüssel, 9. Januar 2017 – Bayer beruft zum 1. Februar 2017 eine neue Leitung für sein EU-Verbindungsbüro in Brüssel. Volker Koch-Achelpöhler (52), bisher Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar (IVA) in Frankfurt, übernimmt künftig diese Aufgabe und wird alle Unternehmensthemen gegenüber den EU-Institutionen politisch vertreten.



Vor seiner fast elfjährigen Tätigkeit für den IVA war Koch-Achelpöhler bereits in Brüssel als Verbandsrepräsentant beschäftigt und bringt eine langjährige Erfahrung aus der Politikberatung insbesondere im Bereich der Landwirtschaftspolitik mit.



Der bisherige Büroleiter, Bernd Halling (47), wechselt nach mehr als acht Jahren von Brüssel in die Bayer-Zentrale nach Leverkusen und leitet künftig das Referat Corporate Policy and Strategy, das für die globale Positionierung des Unternehmens in der politischen Interessensvertretung zuständig ist. Beide berichten an die Leitung des Bereichs „Public and Governmental Affairs“ innerhalb von „Communications and Public Affairs“.





Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.