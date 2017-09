Bayer gibt Kontrolle über Covestro ab

Leverkusen, 29. September 2017 – Bayer hat die Kontrolle über die Covestro AG endgültig abgegeben. Mit der Veräußerung von weiteren 6,9 Prozent der Covestro-Aktien für 1 Milliarde Euro reduzierte sich der direkt von Bayer gehaltene Anteil jetzt auf 24,6 Prozent. Darüber hinaus hält der Bayer Pension Trust noch 8,9 Prozent. „Damit sind wir unserem Ziel, uns mittelfristig vollständig von Covestro zu trennen, einen großen Schritt nähergekommen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Werner Baumann.



Die Käufer haben sich im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, die erworbenen Anteile mindestens bis zum 11. Dezember 2017 nicht zu verkaufen. Das Kursrisiko dieser Aktien verbleibt aufgrund entsprechender Verträge mindestens bis zum selben Tag bei Bayer.



Darüber hinaus wurde ein sogenannter Entherrschungsvertrag zwischen Bayer und Covestro abgeschlossen, mit dem Bayer verbindlich auf die Ausübung bestimmter Stimmrechte bei der Covestro-Hauptversammlung verzichtet. Damit wird sichergestellt, dass Covestro im Bayer-Konzernabschluss nicht mehr voll konsolidiert werden muss.



In der Finanzberichterstattung zum 3. Quartal 2017 von Bayer wird Covestro nun als „nicht fortzuführendes Geschäft“ ausgewiesen. Für das fortzuführende Geschäft werden wesentliche Kennzahlen von Bayer wie Umsatz, EBITDA vor Sondereinflüssen, EBIT und das bereinigte Ergebnis je Aktie rückwirkend um Covestro bereinigt. In der Bayer-Bilanz zum 30. September entfallen zudem sämtliche Aktiva und Passiva, die Covestro zugeordnet sind. Dafür werden die verbleibenden Covestro-Anteile zum aktuellen Marktwert angesetzt und ab dem 1. Oktober 2017 nach der At-Equity-Methode bilanziert.



Einen entsprechend angepassten Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2017 wird Bayer im Rahmen der Berichterstattung zum 3. Quartal am 26. Oktober 2017 veröffentlichen.



Mehr Informationen finden Sie unter www.bayer.de .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von Bayer, Covestro oder deren jeweiligen Tochtergesellschaften dar. Die Covestro Aktie wurde und wird nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungserfordernissen unter dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden.