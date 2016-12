Leverkusen, 15. Dezember 2016 – Frauen leiden in den Wechseljahren verstärkt unter hormonell erblich bedingtem Haarausfall. Welche psychologische Wirkung die Haare haben und was Haarverlust für das weibliche Geschlecht bedeutet, erläutert die Psychologin Professor Dr. Tanja Hoff aus Köln.



Welche Bedeutung haben die Haare für eine Frau?

Prof. Dr. Hoff: Gesunde, schöne Haare beeinflussen den Gesamteindruck: Volles, kräftiges Haar verleiht einer Frau in unserer Gesellschaft Weiblichkeit, Selbstbewusstsein, Attraktivität und Anziehungskraft. Viele Frauen unterstreichen mit ihrer Frisur ihre Persönlichkeit.



Wie wirken Haare auf andere Menschen?

Prof. Dr. Hoff: In einer Untersuchung (1) haben wir festgestellt, dass ungepflegtes und weniger gesund aussehendes Haar von 70 Prozent der befragten Frauen als eher abstoßend und wenig attraktiv beurteilt wird. Menschen bewerten anhand der Haare die Persönlichkeit anderer, nach dem Motto „zeige mir deine Haare und ich sage dir wer du bist.“



Welchen Einfluss hat Haarausfall auf die Psyche einer Frau?

Prof. Dr. Hoff: Haarverlust bedeutet eine große seelische Belastung. Er kann zu einer Selbstaufmerksamkeitserhöhung führen. Das bedeutet: Mit jedem Haar, dass die Betroffene verliert, beschäftigt sie sich mehr und mehr mit dem Problem. Gleichzeitig hat sie das Gefühl, dass ihr Umfeld nur auf ihre Haare starrt. Die Spirale aus Eigen- und Fremdwahrnehmung führt zu einer starken Verunsicherung.



Führt Haarausfall in den Wechseljahren zu einer Doppelbelastung?

Prof. Dr. Hoff: Schon das Klimakterium allein kann eine psychische Anspannung verursachen. Die Frauen fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl und kämpfen mit Problemen wie Hitzewallungen, Schlaflosigkeit oder sogar Depressionen. Die Sorge um die Haare verschärft dies zusätzlich. Darum sollten Frauen, sobald sie merken, dass sie vermehrt Haare verlieren, frühzeitig die Initiative ergreifen und sich Hilfe suchen.



Oft haben Frauen auf der Suche nach Hilfe einen langen Weg hinter sich. Welche Auswirkungen hat das?

Prof. Dr. Hoff: Die Odyssee auf der Suche nach Rat und Verständnis verstärkt die Belastung deutlich. Die Frauen fühlen sich allein gelassen und nicht ernst genommen. Sie möchten gerne etwas ändern und wissen nicht wie. Umso wichtiger ist hier eine ausreichende Aufklärung.



Weitere Informationen unter www.priorin.de



(1) Quelle: Psychologie des ersten Eindrucks – Die Sprache der Haare, Reinhold Bergler / Tanja Hoff, Seite 99



Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.