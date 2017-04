Talcid: Seit 40 Jahren gleichermaßen bewährt und innovativ

Leverkusen, 18. April 2017 – Seit 40 Jahren ist Talcid eine der meist empfohlenen Marken bei der Bekämpfung von Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Seine schnelle, effiziente und schonende Wirkweise belegen zahlreiche Studien (1) . Als Bayer das Antazidum Talcid im Jahr 1977 auf den Markt brachte, war die magensäurebindende Wirkung seines Wirkstoffs Hydrotalcit bereits seit mehr als hundert Jahren bekannt. Doch erst kurz zuvor war es Wissenschaftlern gelungen, die komplexe Schichtgitter-Kristallstruktur des Minerals synthetisch nachzubauen – der Grundstein für eine einzigartige Erfolgsgeschichte war gelegt. Den runden Geburtstag seines Erfolgsproduktes feiert Bayer in diesem Jahr zusammen mit seinen Empfehlern und schreibt ein Gewinnspiel für Apothekenteams aus.



Neue magenschützende Wirkweisen entdeckt

Talcid ist nicht nur ein bewährtes Medikament, es ist auch unverändert innovativ. Erst 2016 überraschte es die Forschung mit einem bis dahin unbekannten Wirkmechanismus: Hydrotalcit konnte in einer in vitro-Studie (2) von Prof. Andrzej Tarnawski Magenschleimhautzellen vor systemischen und lokalen Schädigungen durch nicht steroidale Antirheumatika (NSAR, insbesondere Diclofenac) schützen. Tarnawski und sein Team betreiben seit mehr als 25 Jahren Grundlagenforschung zu Hydrotalcit. Bereits in vorangegangenen Studien hatten die Wissenschaftler herausgefunden, dass der Wirkstoff außergewöhnlich zytoprotektiv ist, den natürlichen Schleimhautschutz von Magen und Speiseröhre fördert und die Heilung von Magengeschwüren beschleunigt. Spannende Erkenntnisse, die Talcid für sein großes Anwendungsspektrum auszeichnen.



Verträglichkeit und Dreifachwirkung überzeugen

Auch Apothekenteams und Anwender/-innen sind vom Marktführer unter den Antazida überzeugt: Talcid stoppt nicht nur minutenschnell die Übersäuerung des Magens und neutralisiert überschüssige Magensäure kontrolliert. Es schützt auch den Magen, indem es sich wie ein Schutzfilm auf die angegriffene Schleimhaut legt, und stärkt dessen Regenerationskraft. Weil es „gute und schnelle Linderung der Beschwerden“ bietet, empfiehlt PTA Maike Buhl aus Langenfeld Talcid als Klassiker unter den Antazida. (3)



Geburtstags-Aktion: Geburtstagstorten und Tassen für Apothekenteams

Den 40. Geburtstag von Talcid möchte Bayer gemeinsam mit den Empfehlern und Empfehlerinnen in den Apotheken feiern und schreibt gleich ein doppeltes Gewinnspiel für PTA aus: Insgesamt 20 Talcid-Geburtstagstorten werden unter allen verlost, die sich per Mail um die süße Spezialität bewerben. Die Teams, die eine Torte gewinnen und Bayer ein Gruppenbild mit der Torte schicken, haben zusätzlich die Chance, ein Set mit fünf „Talcid-Geburtstags-Tassen“ zu gewinnen. Bewerbungen werden unter b.haas@goerke-pr.de bis zum 14. Mai 2017 für das Gewinnspiel entgegengenommen, Bilder müssen bis zum 30. Mai 2017 an dieselbe Mailadresse geschickt werden.





