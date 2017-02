Factsheet Johanniskraut

Haupteinsatzgebiet



Seelische Verstimmungen



Studienlage



Johanniskraut gehört zu den am besten untersuchten Pflanzenarzneien. Nach einer Analyse von 29 Studien zu Johanniskraut-Extrakten im Auftrag der Cochrane Collaboration bestätigten Wissenschaftler: Die untersuchten Johanniskraut-Extrakte sind ebenso effektiv wie chemisch-synthetische Antidepressiva, und sie zeigten dabei deutlich weniger Nebenwirkungen.



Wie wirkt Johanniskraut?



Johanniskraut-Extrakt wirkt zweifach, nämlich stimmungsaufhellend und ausgleichend. So kann er helfen, neue Lebensfreude und Antrieb zu gewinnen. Gleichzeitig kann Johanniskraut dafür sorgen, dass man wieder gelassener wird und nachts wieder gut schlafen kann.



Dabei besitzt die Pflanzenarznei einen kausalen Wirkansatz und lindert nicht nur einzelne Symptome. Ein seelisches Tief entsteht, wenn das Gleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn gestört ist. Es sind dann nicht mehr genügend Botenstoffe vorhanden, die für positive Stimmung und Ausgeglichenheit sorgen. Hoch dosierter Johanniskrautextrakt hilft, das Gleichgewicht der Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin wiederherzustellen.



Vorteile Johanniskraut



• Johanniskraut besitzt im Vergleich zu chemisch-synthetischen Präparaten deutlich weniger und vor allem keine schwerwiegenden Nebenwirkungen.

• Johanniskraut macht nicht abhängig.

• Es kommt zu keiner Einschränkung im Alltag. Alle Tätigkeiten (z. B. Autofahren, Maschinen bedienen) sind problemlos möglich.



Worauf kommt es an?



• Die Dosierung: Eine Dosierung von 900 mg Trockenextrakt pro Tag ist wichtig für die Wirksamkeit.

• Die Einnahme: Der Vorteil einer hohen Dosierung von 900 mg in einer Tablette ist, dass man diese nur einmal amTag einnehmen muss. Johanniskraut sollte mindestens zwei Wochen lang eingenommen werden, damit es seine volle Wirkung entfalten kann.

• Die Quelle: Präparate mit hoch dosierten Johanniskrautextrakten erhält man in der Apotheke. In Supermärkten und Drogerien gibt es nur niedrig dosierte Johanniskraut-Präparate zu kaufen, meist enthalten sie nur das Drogenpulver und nicht den hochwertigen Extrakt. Eine Übertragung der klinisch nachgewiesenen Wirksamkeit bestimmter hoch dosierter Johanniskraut-Extrakte auf diese Produkte ist daher nicht möglich.





