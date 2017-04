Extreme Bedingungen – für Pilze ein Paradies

Leverkusen, 6. April 2017 – Im Englischen heißt Fußpilz „athlete's foot“ – eine Bezeichnung, die darauf hinweist, dass Sportler besonders häufig von Mykosen der Haut und Nägel betroffen sind.



Deshalb hatten die drei deutschen E-Bike-Radfahrer unter Anführung des Berliner Abenteurers und Fotografen Mike Fuchs, die den Aufstieg am höchsten aktiven Vulkan der Welt, dem Ojos del Salado in Chile, wagten, auch ein Pilzmittel – das Antimykotikum Canesten® Extra von Bayer – im Gepäck. Warum, erläutert der Mediziner Jörg von Hübbenet, der die drei Deutschen als Arzt bei ihrem Aufstieg begleitete.



„Meiner Ansicht nach gehört ein Antimykotikum immer in die Reiseapotheke“, so von Hübbenet. Athleten und Extremsportler sollten auch für eine scheinbar banale Erkrankung gewappnet sein.



Von Hübbenet: „Die durch die Pilzinfektionen geschädigte Hautbarriere kann der Anlass für eine Wundinfektion sein. Eine solche Infektion in 5000 oder 6000 Metern Höhe kann den Abbruch des ganzen Unternehmens bedeuten. Denn das Zeitfenster ist eng und zur Behandlung müsste eine Pause von mindestens fünf Tagen eingelegt werden.“



Erschwerend kam bei solchen Extrembelastungen hinzu, dass die hygienischen Bedingungen in der Wildnis eine Katastrophe sind. Feinster Staub lagert sich auf der ganzen Haut ab und schmirgelt sie dort, wo Stoff und Haut miteinander in Kontakt kommen, regelrecht wund – eine mögliche Eintrittspforte für Pilzsporen.



„Eine saubere Wundversorgung ist auf einer solchen Expedition kaum hinzubekommen“, sagt von Hübbenet. Deshalb musste idealerweise jede krankhafte Veränderung des Organismus vermieden oder zumindest so früh wie möglich behandelt werden. Der Mediziner weiß: „Je früher eine Pilzinfektion erkannt wird, desto einfacher ist sie in den Griff zu bekommen.“





Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Mehr Informationen unter presse.bayer.de



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.