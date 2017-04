Extremsport und Diabetes: Risiko Pilzbefall

Leverkusen, 6. April 2017 – Pitt Schmidt hat Typ-1-Diabetes und muss mehr als andere auf seine Gesundheit und Ernährung achten. Doch der Handwerksmeister aus Hamburg empfindet seine Erkrankung nicht als Behinderung. Deshalb sagte er auch sofort zu, als der Berliner Abenteurer und Fotograf Mike Fuchs ihn fragte, ob er an der E-Bike-Expedition zum höchsten aktiven Vulkan der Welt, dem Ojos del Salado in Chile, teilnehmen wolle.



„Ich fühlte mich durch die Erkrankung nicht gehandicapt, sondern erst recht motiviert“, sagt Schmidt. Zusätzliche Sicherheit gab der Mediziner und Sportdiabetologe Jörg von Hübbenet, der die Expedition im Versorgungsfahrzeug begleitete. Er weiß, dass Diabetiker auch extreme Leistungen vollbringen können und ist beeindruckt vom Fitnesszustand von Schmidt. „Pitt war der Fitteste im Team“, so von Hübbenet. „Und er hat seine Stoffwechsellage komplett im Griff.“



Der Kreislauf ist in der Höhenluft ganz anderen Belastungen ausgesetzt, weil der Körper viel intensiver arbeiten muss, der Ruhepuls ist deutlich erhöht. Von Hübbenet: „Deshalb muss der Diabetes auch anders eingestellt werden. Doch das ist uns schnell gelungen, alle Werte waren im grünen Bereich.“



Menschen mit Diabetes haben zusätzlich ein höheres Risiko für Pilzinfektionen als Menschen ohne diese chronische Erkrankung. „Durch die intensive sportliche Betätigung werden die Füße außerdem stark beansprucht und auf einer Expedition ist es auch nicht immer möglich, die Schuhe z.B. über Nacht trocknen zu lassen – weitere Faktoren, die das Auftreten von Fuß- und Nagelpilz begünstigen,“ weiß von Hübbenet.



In der Expeditionsapotheke befand sich deshalb auch Canesten® Extra, das bewährte Antimykotikum von Bayer. Es enthält den Wirkstoff Bifonazol, der neben seiner effektiven Antipilzwirkung auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. Dies sorgt dafür, dass die unangenehmen Symptome wie Juckreiz, Brennen und Rötung meist schon innerhalb kurzer Zeit gelindert werden. Besonders praktisch für unterwegs: Das Canesten® Extra Spray. Es muss nur einmal täglich angewendet werden und erreicht auch schwer zugängliche Stellen, z.B. zwischen den Zehen.





