Sonnige Aussichten

Leverkusen, 24. Februar 2017 – Eine seelische Verstimmung fragt nicht nach der Jahreszeit. Im grauen Winter den „Blues“ zu haben – das kennen viele Menschen. Meist ist das nur eine kurze Phase, die spätestens mit den ersten Frühlingsboten wieder vorbei ist. Doch nicht immer beschränkt sich Antriebslosigkeit und gedrückte Stimmung auf die dunkle Jahreszeit. Auch im Frühling und Sommer kann sich die Leichtigkeit und Unbeschwertheit aus dem Alltag schleichen und sich ein seelisches Tief entwickeln. Häufige Gründe dafür sind andauernde Überlastung oder negative Gedanken.



Johanniskraut ist das ganze Jahr eine gute Hilfe

Eine gute Hilfe für mehr Leichtigkeit im Alltag und gegen ein seelisches Tief ist hochdosiertes Johanniskraut aus der Apotheke. Wenn die Sonnenstrahlen wieder stärker werden, begegnen manche Betroffene Johanniskraut allerdings mit Zurückhaltung. Warum eigentlich? Das liegt unter anderem daran, dass Johanniskraut immer wieder mit erhöhter Lichtempfindlichkeit der Haut in Verbindung gebracht wird. Die Wahrscheinlichkeit einer erhöhten Photosensibilisierung wird allerdings zumeist deutlich überschätzt und liegt lediglich im Promillebereich. Dass eine solche Reaktion die Ausnahme ist, zeigt auch eine Probandenstudie. Bei einer täglichen Einnahme von 900 mg Johanniskrautextrakt über einen Zeitraum von 14 Tagen konnte in dieser Untersuchung keine signifikant gesteigerte Lichtempfindlichkeit der Haut bei den Teilnehmern festgestellt werden.



Johanniskrautpräparate, wie zum Beispiel Laif© 900 Balance aus der Apotheke, sind den Experten zufolge auch in den Sommermonaten eine gut verträgliche Hilfe bei seelischen Verstimmungen und nichts spricht gegen die Einnahme. Trotzdem sollte auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet und intensive UV-Strahlung (Solarium, Mittagssonne) vermieden werden – Regeln, die aber grundsätzlich für jeden Sonnenanbeter gelten sollten.





