Weltkrebstag 2017: Kampagne klärt nicht nur auf, sondern unterstützt auch aktiv

Leverkusen, 2. Februar 2017 – Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar ruft die Deutsche Krebshilfe dazu auf, die nach wie vor bestehenden Wissenslücken über die Erkrankung zu schließen. (1) Die Mitte letzten Jahres erfolgreich gestartete Aufklärungskampagne ‚Männer.Reden.Jetzt.‘ setzt genau an diesem Punkt an und geht dabei noch einen Schritt weiter. Ziel der Kampagne ist nicht nur, Männer mit fortgeschrittenem Prostatakrebs über mögliche Symptome aufzuklären, sondern auch, sie zum Reden über ihre Symptome zu bewegen. „Denn möglichst früh über Beschwerden zu sprechen, ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Erkrankung bestmöglich behandelt werden kann und die Lebensqualität erhalten bleibt“, erklärt Kampagnen-Botschafter Carlo Thränhardt. „Und es liegt mir am Herzen, auch anlässlich des Weltkrebstages noch einmal darauf aufmerksam zu machen“. Der ehemalige Hochspringer und Weltrekordhalter weist darauf hin, dass Betroffene auf der interaktiven Website maennerredenjetzt.de . neben Informationen rund um das Thema Prostatakrebs auch Materialien herunterladen können, die sie dabei unterstützen, die Gesprächshürde mit dem Arzt zu überwinden. „So können Patienten mit dem Symptomfragebogen zwischen den Arztbesuchen ihre Beschwerden im Auge behalten und aufschreiben. Ein Gesprächsleitfaden zeigt Möglichkeiten auf, wie Betroffene die Kommunikation mit dem Arzt aktiv mitgestalten und die eigene Gesundheit in die Hand nehmen können“, erläutert Thränhardt. Ein Informationsblatt erklärt das fortgeschrittene Krankheitsstadium und seine Symptome. Außerdem informiert die Website über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei Prostatakrebs. Ein weiteres Element der Kampagne sind die Videoclips , welche ‚ Männer.Reden.Jetzt. ‘ auf Youtube begleiten.



Dank gelungener Kommunikation Symptome frühzeitig erkennen

45 Prozent der befragten Patienten ignorieren oftmals Symptome wie Schmerzen und 39 Prozent bereitet es Probleme, darüber zu sprechen. (2,3) So lauten zentrale Ergebnisse der bisher größten weltweiten Umfrage zu Prostatakrebssymptomen*, aus der die Aufklärungskampagne ‚ Männer.Reden.Jetzt. ‘ hervorgegangen ist. Mit Blick auf die pflegenden Angehörigen zeigte sich, dass diese Personengruppe eine entscheidende Rolle beim Gespräch mit dem Arzt einnimmt, wenn es um die Thematisierung von Schmerzen geht. (2) Eine gelungene Kommunikation zwischen Patient, Angehörigen und betreuendem Arzt kann dazu beitragen, dass Symptome frühzeitig entdeckt und behandelt werden. Mit der Aufklärungskampagne ‚Männer.Reden.Jetzt.‘ soll diese Interaktion der wichtigsten Protagonisten beim Gespräch mit dem Arzt weiter gefördert und ausgebaut werden. Aufgrund der guten Resonanz wird die Kampagne auch 2017 mit neuen Modulen fortgesetzt.





* Um herauszufinden, warum Männer mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom (PCa) über ihre Symptome schweigen, riefen Anfang 2015 acht Patientenvertretungen die Internationale Prostatakrebs-Koalition (IPCC: International Prostate Cancer Coalition) ins Leben. Die IPCC beauftragte mit Unterstützung von Bayer die bisher größte Patientenbefragung zu Prostatakrebssymptomen (International Prostate Cancer Symptom Survey).





