Frühlingserwachen für die Seele

Leverkusen, 24. Februar 2017 – Im Frühling scheinen alle rundum gut gelaunt, fit und aktiv, auch die Natur erblüht wieder. Aber was ist mit einem selbst los, so müde und irgendwie zu schlapp sich zu etwas aufraffen? Vielleicht ist es die berüchtigte Frühjahrsmüdigkeit oder aber es steckt noch mehr dahinter.



Wer schon eine Weile die Leichtigkeit und Ausgeglichenheit im Alltag vermisst und sich antriebslos und niedergeschlagen fühlt, dem kann die Natur helfen. Hochdosiertes Johanniskraut wirkt wie eine innerliche Motivationshilfe. Es sorgt für neuen Antrieb und hellt die Stimmung auf, sodass Unbeschwertheit und Leichtigkeit in den Alltag zurückkehren können. Johanniskraut hilft zudem, wieder gelassener zu werden und nachts besser schlafen zu können. Wichtig für die Wirksamkeit ist eine ausreichende Dosierung von 900 mg Johanniskraut täglich, am besten in einer Tablette – etwa Laif© 900 Balance aus der Apotheke, der einzigen übrigens mit dieser Wirkstoffmenge in einer Tablette.





