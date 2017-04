Unbeschwerter Urlaubsgenuss: Phyto-Kombi bringt die Motilität von Magen und Darm zurück ins Gleichgewicht

Leverkusen, 24. April 2017 – Die Urlaubswelle rollt und in der Offizin werden wieder fleißig Reiseapotheken gepackt, damit erholungsreife Kunden im Urlaub nicht durch ungeplante Zwischenfälle unnötig unter Stress geraten. Und stressfrei sollte sie schon sein, die schönste Zeit des Jahres: 62% der Befragten einer DAK-Erhebung betrachten die Reduzierung von Stress im Sommerurlaub sogar als wichtigste Gesundheitsmaßnahme überhaupt. (1) Um diesem Kundenwunsch gerecht zu werden, darf neben Verbandszeug, Schmerztabletten und Sonnenschutz ein Mittel gegen Magen-Darm-Beschwerden in der Reiseapotheke nicht fehlen. Denn zu einem entspannten Urlaub gehört für ca. 40% der Deutschen auch gutes Essen – wobei Frauen unbekannten Geschmäckern und Gerichten gegenüber besonders aufgeschlossen sind. (2)



Nicht jeder Gaumenschmeichler schmeckt auch dem Magen

Wenngleich üppige exotische Genüsse dem Gaumen schmeicheln, schlägt so manchem Urlauber die Ernährungsumstellung in der Fremde doch schnell auf den Magen: Zu viel, zu scharf, zu fettig, zu kalt – all das kann die sensibel abgestimmten Abläufe des Gastrointestinaltrakts gehörig durcheinanderbringen. Auch hygienische Defizite bei der Zubereitung sowie eine mangelnde Trinkwasserqualität führen immer wieder zu Magen-Darm-Problemen. Beim Speisen auf Reisen hat der bekannte Grundsatz „Cook it, boil it, peel it or forget it“ daher nach wie vor oberste Priorität.



Gastrointestinale Motilität aus dem Gleichgewicht

Wenn im Urlaub Magen-Darm-Beschwerden auftreten, dann meist gleich mehrere auf einmal – z.B. Sodbrennen in Kombination mit Magenschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit, Bauchkrämpfen oder Blähungen. Ursache dieser unangenehmen Symptomvielfalt sind häufig gastrointestinale Motilitätsstörungen. So kann z.B. der Magenkorpus unter erhöhter Anspannung stehen bzw. eine Hypomotilität des Antrums vorliegen. Ein prominentes Symptom ist dann Sodbrennen, weil in Folge der verringerten Volumenanpassung bei der Nahrungsaufnahme und/oder der verzögerten Entleerung die Magensäure in die Speiseröhre aufsteigen kann .



Iberis-amara-Kombination mit Multi-Target-Ansatz

Eine sinnvolle Empfehlung bei solchen gastrointestinalen Beschwerden ist die Iberis-amara-Kombination mit Multi-Target-Ansatz (Iberogast ® ): Insgesamt neun aufeinander abgestimmte Heilpflanzen greifen parallel an unterschiedlichen pharmakologischen Zielen an und wirken so unter anderem entspannend auf eine schmerzende und verkrampfte Magenmuskulatur. Zusätzlich tonisiert die spezielle Phyto-Kombination den Ösophagussphinkter und reguliert die gastrointestinale Motilität.



Wichtige Argumente: Schnell wirksam und gut verträglich

Das Phytotherapeutikum mit der Multi-Target Wirkung kann die gestörten Abläufe des Magen-Darm-Trakts zuverlässig wieder zurück ins physiologische Gleichgewicht bringen – und das schnell. Denn durch die flüssige Einnahme gelangen die neun pflanzlichen Inhaltstoffe rasch zum Wirkort. (3) Der zügige Wirkeintritt ist ein starkes Argument im Beratungsgespräch, insbesondere, wenn es um den Einsatz im Urlaub geht. Ein weiterer wichtiger Aspekt, vor allem wenn Familien verreisen: Die Iberis-amara-Kombination ist nicht nur effektiv wirksam, sondern auch sehr gut verträglich und daher bereits für Kinder ab drei Jahren geeignet. So genügt ein Magenmittel in der Reiseapotheke für die ganze Familie – und es bleibt ein bisschen mehr Platz für schöne Andenken an stressfreie Ferien.



Über Iberogast

Iberogast ist ein klinisch bewährtes pflanzliches Arzneimittel, das bei zahlreichen Verdauungsstörungen wirksam eingesetzt werden kann. Seine einzigartige Kombination besteht aus neun Heilpflanzen wie beispielsweise Iberis amara (Bittere Schleifenblume), die durch Zusammenwirken und gegenseitige Ergänzung bei gastrointestinalen Symptomen rasche Linderung verschaffen. Die Einnahme von Iberogast erfolgt bis zu dreimal täglich vor oder während einer Mahlzeit, indem einfach 20 Tropfen einem Glas Wasser oder einer anderen Flüssigkeit zugesetzt werden. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Iberogast wurde in Studien einschließlich randomisierter Doppelblindstudien und Metaanalysen mit mehr als 7.000 Patienten nachgewiesen.



Deutsche Verbraucher vertrauen Iberogast

Aus der Sicht deutscher Verbraucher ist Iberogast die vertrauenswürdigste Verdauungsmittelmarke des Jahres 2017. Das geht aus der diesjährigen Markenstudie Trusted Brands 2017 von Reader’s Digest hervor. Für die Erhebung des Magazin-Verlags Das Beste befragte das Marktforschungsinstitut Dialego 4.054 Verbraucher. Den meisten von ihnen fiel in der Kategorie Verdauungsmittel direkt und ohne Vorgabe Iberogast ein. Für Vertrauen braucht man eben ein gutes Gefühl im Bauch.





