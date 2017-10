Bayer fördert Sport bei Menschen mit Sehschädigung

Leverkusen, 18. Oktober 2017 – „Inklusion durch Sport von Menschen mit Sehschädigung “ lautete der Titel einer Fachveranstaltung am 17. Oktober in der BayArena, Leverkusen. Im Fokus standen die Ergebnisse eines Forschungsprojektes zur Bedeutung des Sports für Menschen mit Sehschädigung. „STAII VIT“, so der Name einer von Bayer Vital unterstützten Initiative des Berufsförderungswerks Düren gGmbH (BFW Düren) in Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS), Frechen.



Sport steigert Lebensqualität



Ziel von „STAII VIT“ (Sport, Training, -Activities Improve Inclusion of Vision Impaired Trainees) war die Entwicklung und Umsetzung eines Schulungskonzeptes, das sehbehinderte oder blinde Kursteilnehmer zu sportlichen Aktivitäten motivieren sollte. Zu diesem Zweck wurden über einen Zeitraum von einem Jahr Sportkurse für Menschen mit Sehschädigungen durchgeführt. Vorab wurden 33 Trainerinnen und Trainer in das Sportkonzept eingewiesen. Startschuss für die Initiative, die noch bis November dieses Jahres läuft, fiel im Dezember 2015. Auf der Zielgeraden wurden in Leverkusen nun die ersten Resultate präsentiert.



Die zentralen Ergebnisse der Evaluation entsprechen in allen Punkten den Erwartungen. So erhöhten sich im Verlauf des Projekts die körperliche Aktivität der Teilnehmer, ihre Selbstwirksamkeitserwartung sowie ihre Lebensqualität in mehreren Kategorien, darunter besonders die soziale Lebensqualität. Die Selbstwirksamkeitserwartung, das heißt die Erwartung, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen zu können, wies zudem durchschnittlich höhere Werte bei Teilnehmern mit hoher körperlicher Aktivität auf, als bei denen mit moderater beziehungsweise niedriger körperlicher Aktivität. An der Evaluation nahmen 30 sehbehinderte oder blinde Teilnehmerinnen und Teilnehmer (20 Männer, 10 Frauen) teil. Sie verfügten über eine durchschnittliche Sehschärfe von 0,05 und waren im Mittel 30 Jahre alt. Zu drei Messzeitpunkten erfolgte mittels Fragebogen die Erhebung von Daten zur körperlichen Aktivität, der Selbstwirksamkeitserwartung und der Lebensqualität. In allen Punkten konnte ein signifikanter Anstieg beobachtet werden. Dabei gab es keine signifikanten Geschlechterunterschiede.



Bayer engagiert sich für die Bedürfnisse von Betroffenen



Dass Bayer gerade dieses Vorhaben unterstützte, kommt nicht von ungefähr: Dazu Dr. Jens Lipinski, verantwortlich für den Bereich Patient Relations bei Bayer Vital: „Wir möchten einen Transfer von Innovationen in den Lebensalltag von Menschen ermöglichen, getreu der Bayer-Mission ‚Science for a better Life’. Dabei sind wir durchaus bereit, auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Genau das geschieht durch Initiativen wie STAII VIT. Deshalb war es uns ein wichtiges Anliegen, diese Aktivität zu unterstützen“. Und das sehr tatkräftig: Deutschlandweit suchte Bayer Augenärzte und Fitnesseinrichtungen, die in direkter Nachbarschaft zueinander lagen, um sie für eine gemeinsame Aktion zu gewinnen. Dazu Jürgen Hüllen, Bereichsleiter Forschung Entwicklung beim BFW Düren anlässlich der Veranstaltung: „Dass Bayer diverse Reha-Zentren für die Ausbildung von Trainern und für die Anwendung unseres Trainingskonzeptes begeistern konnte, war ein echter Gewinn für unser Ziel. Die spontane Zusage von Bayer, unsere Initiative zu unterstützen, war für mich zudem ein wichtiger Beleg dafür, dass wir mit diesem Ansatz auf dem richtigen Weg sind“.



Seitens der Augenärzte gab es ebenfalls viel Lob für diese Aktivität: „Wir waren sofort von dem Konzept überzeugt und wollten unseren Patienten, die wir zum überwiegenden Teil schon sehr lange behandeln und gut kennen, unbedingt die Möglichkeit eröffnen, von diesem Projekt zu profitieren. Wir sehen darin eine wichtige Ergänzung zur medizinischen Versorgung der Erkrankung“, so der Augenarzt Dr.med. Erik Beeke, Osnabrück. Dass auch die sehbehinderten Teilnehmer äußerst begeistert waren, erlebte Ilka Fischer, Medizinische Fachangestellte in der teilnehmenden Einrichtung: „Es macht uns so viel Freude zu beobachten, wie die von uns angesprochenen Patienten inzwischen zur Gruppe zusammengewachsen sind und wie motiviert und begeistert sie jede Woche in ihre Turnschuhe schlüpfen. Man sieht deutliche Veränderungen, die Teilnehmer sind mobiler, munterer, selbstbewusster und auch kommunikativer geworden“.



Diese Ergebnisse geben allen Beteiligten Recht. „Sport kann Menschen mit Sehschädigung in vielfältiger Weise helfen – sowohl körperlich als auch psychisch. Angefangen von der Verbesserung der Koordination und Mobilität, über die Förderung sozialer Kontakte, bis hin zur Steigerung des Selbstvertrauens“, bringt es Dr. Jens Lipinski auf den Punkt“.



Bayer bietet Patienten neben seinen Produkten auch immer umfassende Serviceangebote mit ganz praktischen Hilfestellungen für den Alltag. Auf www.VisusVital.de und www.Das-Diabetische-Auge.de finden sich zum Beispiel Informationen zur Vorbeugung, Erkrankung, Diagnose und Behandlung von Netzhauterkrankungen sowie umfangreiche praktische Tipps.



