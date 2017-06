Neu: Audio-Podcast mit und für Menschen mit Multipler Sklerose

Leverkusen, 12. Juni 2017 – Mit dem „MS-Podcast“ möchte Bayer Menschen mit Multipler Sklerose (MS), deren Angehörige und Freunde erreichen. „Betroffene kommen zu Wort und können damit anderen Betroffenen Mut machen und Tipps geben, die sich im Leben und Alltag mit Multipler Sklerose umsetzen lassen“, sagte Ivonne Weller, Patientenkommunikation Specialty Medicine. „Denn MS-Patienten wissen selbst am besten, was ihnen für ihr Leben mit der Erkrankung wichtig ist und was ihnen gut tut. Sie werden zu Experten ihrer eigenen Erkrankung“.



Nicole ist z. B. überzeugt: „Die Krankheit hat nicht das Recht, über das Leben eines einzelnen Menschen zu entscheiden, sondern das sollte man immer noch selbst tun. … Angst vor etwas zu haben, hemmt einen mehr, als dass man sich darauf einlässt und einfach mal lebt, als wäre man gesund. Das kann man, das geht!“.



Marion leitet eine Selbsthilfegruppe und sagt: „Heute sammle ich meine Energie, indem ich andere unterstütze.“ Sie weiß, wovon sie spricht. Sie erzählt weiter: „Ich konnte eigentlich Kraft gewinnen, indem, dass ich mir dachte na ja, es könnte schlimmer sein. Damals … hieß es ja erst ‚Verdacht auf Schlaganfall oder Hirntumor‘ und dann habe ich erfahren, dass ich MS habe. Und damit habe ich gedacht, na ja, so'n Schlaganfall oder Hirntumor das wär' bedeutend schlimmer und mit MS kann man leben. Ich hab' dann damit gelernt, einfach zu leben.“



Und Florian sagt von sich: „… Und ich möchte auch in Zukunft einfach immer sagen: Es geht immer weiter. … Es geht alles, aber es geht halt anders. … Einfach das Beste aus meinem Leben machen.“



Bayer findet, dass dieser Optimismus geradezu bewundernswert und ansteckend ist! Aber hören Sie doch selbst mal rein.



Auf dem Portal www.ms-gateway.de . sind nun die ersten Podcast-Folgen online verfügbar und werden ständig ergänzt.



„Darüber hinaus haben wir unser MS-Portal inhaltlich komplett überarbeitet und z.B. kurze Videos ergänzt, die die MS und deren Therapie erklären. Zudem findet man jetzt im Service-Bereich eine kurze Umfrage, ein MS-Glossar und zum Download das Patientenmagazin ‚lidwina‘ und verschieden Info-Broschüren“ ergänzte Ivonne Weller.



