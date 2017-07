Bayer ruft Hundehalter zum sommerlichen Fotowettbewerb auf

Leverkusen, 18. Juli 2017 – „Aktiv durch den Sommer“ – das ist nicht nur die Devise vieler Hundehalter, sondern auch das Motto des aktuellen Bay-o-Pet ® -Fotowettbewerbs von Bayer. Unter allen Einsendungen wird das ausdrucksstärkste Motiv von Hunden in Bewegung ausgewählt und mit einem attraktiven Gewinnpaket belohnt. Neben einer trendigen Polaroid-Kamera inklusive Tasche und Fotopapier erhält der Gewinner auch eine Dose des hochwertigen Ergänzungsfuttermittels Megaflex von Bay-o-Pet ® .



Megaflex wird zusammen mit dem Futter verabreicht und versorgt die Gelenke von Hunden von innen heraus mit wichtigen Nährstoffen. Es enthält ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe wie etwa die neuseeländische Grünlippmuschel, Brennnesselblätter, Weidenrinde, Teufelskralle, Pflanzenöle und Vitamin E. Damit kann die Bewegungsfreude des Vierbeiners in allen Altersstufen anhaltend unterstützt werden.



Hundehalter können ein sommerliches Bild ihres Hundes in Aktion noch bis zum 15.09.2017 mit dem Betreff „Aktiv durch den Sommer“ an bayer-fotowettbewerb@vm-pr.de schicken und mit etwas Glück gewinnen.



