Catosal® ist wieder da!

Rom/Leverkusen, April 2017 – Ab sofort ist Catosal® 100/0,05 mg/ml Injektionslösung zur Behandlung der Ketose beim Rind in 100 ml-Flaschen wieder verfügbar. Bei der Auftaktveranstaltung des „Bayer International Summit on Dairy Cattle“ vom 4. bis 6. April in Rom stand die Transitkuh im Fokus. Die hochkarätige Besetzung an internationalen Experten und Teilnehmern (350 Tierärzte aus 19 Ländern) bot fruchtbaren Boden für Fakten-basierte Analysen und praxisorientierte Handlungsvorgaben für das professionelle Transitkuh-Management von morgen. Über die Folgen einer Ketose für die Milchkuh sprach Prof. Stephen LeBlanc, Kanada. Ketose ist die bedeutendste Erkrankung der Milchkuh in der Frühlaktation und führt bereits bei subklinischem Verlauf zu verlustreichen Folgeerkrankungen und deutlichen Leistungseinbußen aufgrund verschlechterter Fruchtbarkeit und Eutergesundheit. Dr. Scott McDougall, Neuseeland, referierte daher über Möglichkeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit, Prof. Ynte H. Schukken, Niederlande, über neue Entwicklungen rund um die Mastitis und Prof. Jon Huxley, Großbritannien, sprach über aktuelle Aspekte zu Lahmheiten. Prof. Martin Kaske, Schweiz, zeigte, wie das „metabolic programming“ in den ersten Lebenswochen eines Kalbes die Lebensleistung bestimmt.



Abgerundet wurde das Programm durch Vorträge und intensive Diskussionen zu den Themen Wirtschaftlichkeit im Milchviehbetrieb, Tierwohl und Digital Farming. Bayer Animal Health unterstrich mit der Veranstaltung sein Engagement rund um das moderne, tierwohl-orientierte Herdenmanagement von hochleistenden Milchviehherden. Download der Vorträge: www.vetportal.bayer.de



