Bayer und Sumitomo Chemical vereinbaren Zusammenarbeit bei neuen Fungizid-Mischungen in Brasilien

Monheim, 27. Juni 2017 – Bayer und die Sumitomo Chemical Company haben eine neue Vereinbarung über Fungizid-Mischungen zur Bekämpfung von Sojakrankheiten in Brasilien geschlossen. Auf Basis des neuen Fungizids von Sumitomo Chemical soll in Kombination mit etablierten Bayer-Fungiziden ein potentes neues Mittel zur Bekämpfung weit verbreiteter Pflanzenkrankheiten entwickelt werden. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.



„Mit dieser strategischen Partnerschaft tragen wir zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft in Brasilien bei“, sagte Liam Condon, Vorstandsmitglied der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science. „Erzeuger berichten uns immer wieder, dass bakterielle, virale und pilzliche Krankheiten sowie schädliche Nematoden ihr größtes Problem sind. Als weltweit größter Anbieter von Fungiziden bieten wir eine breite Palette maßgeschneiderter Lösungen, mit deren Hilfe brasilianische Erzeuger nachhaltiger produzieren können.“



Ray Nishimoto, Repräsentativdirektor, Senior Managing Executive Officer und Leiter des Bereichs Health & Crop Sciences von Sumitomo Chemical, erklärte: „Unser neuer Wirkstoff wird effektive Lösungen zur Bekämpfung häufig vorkommender Krankheiten ermöglichen und unseren Kunden helfen, ihre Produktivität und Profitabilität weltweit zu verbessern. Die von beiden Unternehmen in Brasilien zu entwickelnden Mischprodukte werden neue Möglichkeiten zur Bekämpfung von Sojakrankheiten bieten und mit ihrer exzellenten Leistung zu einer stabilen Produktion beitragen.“



Das neuartige Fungizid, das Sumitomo Chemical zurzeit für den weltweiten Einsatz entwickelt, wirkt auf breiter Front gegen pilzliche Krankheitserreger und ist hochwirksam gegen häufige Sojakrankheiten wie den Asiatischen Sojarost. Im Verlauf der Zusammenarbeit wird Sumitomo Chemical sein Fungizid weltweit weiterentwickeln, während sich Bayer auf die Entwicklung von Mischprodukten zur Bekämpfung der an brasilianischen Sojapflanzen vorherrschenden Pilzkrankheiten konzentrieren wird. Sumitomo Chemical wird mit dem Fungizid auch eigene Mischprodukte entwickeln.



Sobald die jeweiligen Produkte der Unternehmen registriert und von den entsprechenden Behörden genehmigt sind, soll die Vermarktung starten. Beide Unternehmen werden ihre Produktregistrierungsanträge voraussichtlich Ende 2017 stellen.



Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de .



Über die Sumitomo Chemical Company, Limited



Sumitomo Chemical mit Sitz in Tokio ist eines der führenden Chemieunternehmen Japans. Es bietet weltweit eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Petrochemie, Energie und Funktionsmaterialien, IT-spezifische Chemikalien und Materialien, Gesundheits- und Pflanzenschutzprodukte sowie Arzneimittel an. Der konsolidierte Nettoumsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2016 belief sich auf 2 Billionen JPY. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Internet unter www.sumitomo-chem.co.jp/english/ .



