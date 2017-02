Mit Leichtigkeit den Frühling erleben

Leverkusen, 24. Februar 2017 – Wer den Frühling kaum erwarten kann, sich aber dann immer noch so fühlt, als wäre es trister, grauer November, leidet mitunter nicht an Frühjahrsmüdigkeit, sondern befindet sich in einem saisonal unabhängigen seelischen Tief. Ratschläge von Neurologe und Psychiater Dr. Volker Busch aus Regensburg können helfen, die eigene Leichtigkeit nach den Wintermonaten wiederzubeleben. Zusätzlich kann hochdosiertes Johanniskraut für eine Aufhellung der Stimmung und mehr Ausgeglichenheit sorgen.



Der Winter ist kürzer als gedacht

Für viele Menschen ist der Frühling wie eine Art Erlösung. Die ersten Frühlingsknospen und Sonnenstrahlen werden nach den scheinbar endlos langen Wintermonaten sehnlichst erwartet. Dabei ist der Winter in Wahrheit sogar kürzer – und zwar um ganze sechs Tage! Denn aufgrund der Erdachsenstellung in dieser Zeit bewegt sich die Erde schneller und verkürzt so die unangenehme Winterphase bei uns.



Frühjahrsmüdigkeit ist weit verbreitet

Die Tage werden bald heller, die Natur grüner, die Tiere munterer: Alles blüht im Frühling wieder auf – nur das eigene Frühlingserwachen fehlt noch. Schlapp und lustlos wird stattdessen der Tag auf dem Sofa verbracht. Keine Sorge, das ist ganz normal und so geht es jetzt vielen Menschen. Die Frühjahrsmüdigkeit ist schuld. Der Körper muss sich nach dem Winter erst an mehr Aktivität und Tageslicht gewöhnen und reagiert zunächst mit fehlender Vitalität.



Wenn Leichtigkeit und Ausgeglichenheit fehlen

Bei manchen Menschen kann aber mehr dahinterstecken. Sie fühlen sich nicht einfach nur vorübergehend schlapp, sondern sind generell antriebslos und niedergeschlagen, vermissen Leichtigkeit und Vitalität. Ein Alarmsignal: Mann oder Frau haben kein Interesse an Aktivtäten, die ihnen sonst Freude bereiten. Es werden nur noch mühevoll die täglichen Pflichten erledigt. Ein Spaziergang im Park, Yoga mit der Freundin oder einfach der wöchentliche Besuch beim Malkurs fallen aus. Es wird auf schöne Aktivitäten verzichtet, die die emotionalen Batterien wieder aufladen können. Dazu sagt Dr. Busch: „So ein Rückzug ist ein biologischer, natürlicher Reflex, bei Belastungen Energien schonen zu wollen. Der aus diesem Rückzug resultierende Lebenswandel mit Vernachlässigung sozialer Kontakte und dem Verlust körperlicher Ausdauer, beeinflusst die Stimmung jedoch zusätzlich negativ.“



Wer den Frühling mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude genießen möchte, dem rät Dr. Busch folgende Dinge zu beherzigen:



• Positives eine Chance geben

„Entscheidend ist, sehr behutsam mit seinen negativen Gedanken und Gefühlen umzugehen und das Positive dabei nicht zu übersehen. Man sollte sich daher abends ganz bewusst für ein paar Minuten die schönen Dinge des Tages ins Gedächtnis rufen und bildlich vorstellen. Durch eine Reihe wissenschaftlicher Studien konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass es Menschen nach einigen Wochen dieses Trainings leichter fiel, positive Aspekte ihres Lebens wahrzunehmen.“



• Freunde treffen und Beziehungen genießen

„Es ist immens wichtig, seine sozialen Kontakte zu pflegen. Gemeint sind jedoch nicht die heute häufigen Facebook-Bekanntschaften, sondern Beziehungen zu jenen, emotional bedeutsamen Menschen, die uns Trost spenden und an unserer Seite stehen, wenn uns das Leben belastet. Untersuchungen haben gezeigt, daß die Gegenwart lieber Menschen allein bereits bestimmte krankhafte Signal- und Botenstoffe im Körper reduzieren half.“



• Bewegung bei Luft und Licht:

„So banal es klingen mag, aber nichts hat so eine ausgleichende und harmonisierende Wirkung wie regelmäßige Bewegung, vorzugsweise draußen in der Natur. Durch die Kombination aus Bewegung, frischer Luft und Sonnenlicht wird besonders Serotonin im Gehirn ausgeschüttet, welches die Rückkehr von Leichtigkeit und guter Laune fördert. Wer die Wirkung noch weiter verstärken möchte, bewegt sich in den frühen Morgenstunden.“



Unterstützend kann auch die Natur helfen: Hochdosiertes Johanniskraut wirkt wie eine innerliche Motivationshilfe, wie eine helfende Hand. Wichtig ist eine ausreichende Dosierung von 900 mg täglich, am besten in einer Tablette wie in Laif© 900 Balance aus der Apotheke, der einzigen übrigens mit dieser Wirkstoffmenge in einer Tablette. Durch seine stimmungsaufhellende und ausgleichende Wirkung hilft es, neue Lebensfreude und Elan zu gewinnen. Zudem hilft es gelassener zu werden und nachts besser zu schlafen. So kann der Frühling mit Leichtigkeit und Lebensfreude genossen werden.





