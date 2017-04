Tour auf den Vulkan! TV zeigt Bericht über spektakuläre E-Bike-Expedition

Leverkusen, 6. April 2017 – Am Ende hatten sie den Höhenrekord geschafft, doch der eigentlich avisierte Gipfel blieb im undurchdringlichen Schneegestöber verborgen: Der spektakuläre Plan von drei deutschen Abenteurern, den höchsten aktiven Vulkan der Welt, den knapp 7000 Meter hohen Ojos del Salado in Chile mit E-Bikes zu bezwingen, musste zwar wegen eines Unwetters 600 Meter unter dem Gipfel abgebrochen werden, dennoch gelang dem Team um den Berliner Fotografen Mike Fuchs eine neue Bestleistung – nie zuvor waren E-Bikes in größerer Höhe unterwegs! Zu den Unterstützern der bemerkenswerten Reise gehörte auch Canesten® Extra, das bewährte Antimykotikum von Bayer. Der Befall mit Haut- oder Fußpilz gehört zu den unterschätzten Risiken einer solchen Expedition. Deshalb war auch Canesten® Extra in der Reiseapotheke der Abenteurer.



Wie ein solches Abenteuer abläuft, wie es geplant wird und wie es sich in der Realität gestaltet, das können Fernsehzuschauer am 30. April, 21 Uhr, in einer Reportage des Südwestrundfunks (SWR) unter dem Titel „Höhenrausch – eBike extrem auf den höchsten Vulkan der Erde“ erfahren.



„So schnell wie möglich aus der Gefahrensituation“

Der Ojos del Salado erhebt sich 6893 Meter über den Meeresspiegel. Bis 5895 Meter kam die Expedition, dann spielte das Wetter nicht mehr mit: „Der Wetterbericht prophezeite nichts Gutes: Gewitter und erhebliche Neuschneemengen für die kommenden Tage“, so Fuchs. „Deshalb haben wir unsere persönlichen ‚Gipfelfotos‘ 600 Meter unterhalb des höchsten Punktes gemacht und beschlossen, so schnell wie möglich aus der Gefahrensituation zu kommen.“



Auch Bayer war auf der Expedition vertreten: In der Reiseapotheke hatten die drei Extrem-Radfahrer, unter ihnen auch ein Diabetiker, das bewährte Antimykotikum Canesten® Extra. Der Hintergrund: Eine Hautpilzinfektion ist in einem klimatisch herausfordernden Umfeld bei extremer Belastung der Haut und unter erschwerten hygienischen Bedingungen keine Seltenheit. Unbehandelt hätte eine solche Infektion das Unternehmen zusätzlich belastet. „Die unangenehmen Symptome einer Fußpilzinfektion wie Juckreiz, Brennen und Rötung können die Freude an der Expedition erheblich beeinträchtigen“, so der Mediziner des Teams, Dr. Jörg von Hübbenet.



Fahrräder konnten nur noch geschoben werden

Die Reise zum Ojos del Salado begann Mitte Januar an der chilenischen Pazifikküste und führte zunächst durch die brennend heiße Atacama-Wüste. Dann kämpften die drei E-Bike-Fahrer, die von dem Sportdiabetologen Jörg von Hübbenet in einem Begleitfahrzeug eskortiert wurden, Meter um Meter in die Höhe. Auf 5200 Meter Höhe zeigte sich erstmals, wie tückisch das Wetter am Berg sein kann. Das Team saß einen Tag fest, Schneeschauern verzögerten den weiteren Aufstieg. Am nächsten Tag gelangte das Team bis auf 5895 Meter. Der weitere Weg war eine Tortur, die Fahrräder konnten nur noch durch den Schnee geschoben werden. Knapp 600 Meter unter dem Gipfel entschied sich das Team deshalb für den Abbruch.



Einen Rekord haben sie dennoch erreicht – höher war ein E-Bike noch nie unterwegs. „Wir haben es geschafft, den aktuellen Rekord nach oben zu setzen, auch weil wir bei bester Gesundheit waren“, resümiert Mike Fuchs. „Wir sind froh unter diesen Verhältnissen so hoch gekommen zu sein. Auch weil wir uns im Vorfeld so viele Gedanken gemacht haben, welche Handicaps das Projekt hätten scheitern lassen können, haben wir es im Team nonstop geschafft, gesund und kraftvoll zu bleiben. Canesten® Extra war für uns Sportler wichtig für eventuelle Infektionen dabei zu haben, da auf die Füße bei der Radtour auf den höchsten Vulkan der Welt zu jeder Zeit Verlass sein musste.“



Für Mike Fuchs, der gemeinsam mit dem Typ-1-Diabetiker Pitt Schmidt aus Hamburg und dem Freiburger Sebastian Gerl die Tour unternahm, war die Expedition trotz der fehlenden Schlussetappe zum Gipfel eine „herausragende Leistung der E-Mobilität“.



Programmhinweis:

Sonntag, 30.4., 21 Uhr im SWR

„Höhenrausch - eBike extrem auf den höchsten Vulkan der Erde“





