Terminverlegung des Gastspiels „Brodsky/Baryshnikov“ in Leverkusen

Leverkusen, 27. Januar 2017 – Das vom 1. bis zum 4. März 2017 geplante Gastspiel „Brodsky/Baryshnikov“ im Erholungshaus in Leverkusen muss leider verschoben werden. Der Tänzer, Choreograph und Perfomer Mikhail Baryshnikov muss sich nach einer kürzlich erlittenen Verletzung einer notwendigen Knieoperation mit anschließender Rehabilitation unterziehen, sodass er seine in Leverkusen und anderen Städten angesetzten Termine nicht wie geplant wahrnehmen kann. Die Abende im Erholungshaus in Leverkusen werden vom 11. bis zum 14. Mai 2017 nachgeholt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Informationen hierzu erhalten die Zuschauer und alle Interessierten bei den Mitarbeitern im Kartenbüro von Bayer Kultur: 0214 30-41283/-41284 oder bayerkultur@derticketservice.de .



Brodsky/Baryshnikov

Das Projekt begann mit einem Anruf aus Mikhail Baryshnikovs Heimatstadt Riga. Der lettische Starregisseur Alvis Hermanis, selbst ein großer Verehrer Joseph Brodskys, wollte unbedingt mit seinem Landsmann Baryshnikov zusammenarbeiten. Nach einigen Überlegungen einigte man sich auf eine 90-minütige emotionale Reise in die Gedankenwelt des großen Poeten.



Baryshnikov beschreibt die Arbeit in einem Interview als große Herausforderung: „Es ist die wichtigste und persönlichste Arbeit meines Lebens. Wichtiger als meine Tanzkarriere oder andere Theaterprojekte.

Denn es ist eine viel verletzlichere, intimere Arbeit, da Joseph und ich eng befreundet waren. Alvis Hermanis’ Idee ist, dass ich nicht für das Publikum spiele, ich meide sogar Blickkontakt. Es ist ein Wiedersehen von mir mit Brodsky. Eine theatralische Reise durch alle Schaffensperioden anhand von Gedichten. Als Hermanis anrief mit seinem Vorschlag, konnte ich nicht ablehnen.“



Die kraftvollen, typischen Baryshnikov-Pirouetten und -Sprünge haben in der Inszenierung keinen Platz. Mit mittlerweile Ende 60 fühlt sich Baryshnikov heute dem Theater, seiner ersten großen Liebe, näher, und so lädt er ein zu einer Meditation, die sich mit dem Altern und dem Tod beschäftigt. Regisseur Hermanis nennt es Anti-Ballett, Anti-Choreographie, die auf Improvisation beruht. So ist jeder Abend, bei dem es mehr um die Unmöglichkeit und weniger um die Möglichkeit des Tanzes geht, anders. „Brodsky/Baryshnikov“ dreht sich in erster Linie um Kunst. Und Kunst lehrt uns, mit den Worten Brodskys, die „Privatheit der menschlichen Natur“.



Weitere Informationen zu den Aufführungen in Leverkusen unter: www.kultur.bayer.de



+++



BRODSKY/BARYSHNIKOV – NEUE TERMINE IM ERHOLUNGSHAUS

11. bis 14. Mai 2017, jeweils 19.30 Uhr, Erholungshaus, Leverkusen



In russischer Sprache mit Übertiteln / Deutsche Übertitel: Alexandra Berlina



Basierend auf Gedichten von Joseph Brodsky / Copyright © 2015, The Estate of Joseph Brodsky.

Alle Rechte vorbehalten.



Mikhail Baryshnikov: Performance / Alvis Hermanis: Regie / Kristīne Jurjāne: Bühne

Gleb Filshtinsky: Lichtdesign / Ineta Sipunova: Video / Oļegs Novikovs: Ton

Lauris Johansons: Licht / Jim Wilson ("God’s Chorus of Crickets"), Kārlis Tone: Musik



Eine Koproduktion des Neuen Theater Riga und Baryshnikov Productions. Brodsky/Baryshnikov ist in das Kunstprogramm TÊTE-À-TÊTE 2015 von Boris und Ināra Teterev aufgenommen worden.



+++



Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.