Phytohustil® Onlineschulung: Fit für das Beratungsgespräch bei Reizhusten

Leverkusen, 19. September 2017 – Mit dem nasskalten Herbstwetter steigt der Beratungsbedarf bei Apothekenkunden, die sich bei einem grippalen Infekt mit Selbstmedikation behelfen wollen. PTA stehen dann vor der Herausforderung, Know-how zu einer großen Auswahl an Produkten spontan abrufen zu müssen. Eine wirksame und effektive Auffrischung des Beratungswissens zum Thema Reizhusten bietet die Phytohustil Onlineschulung jetzt gerade rechtzeitig zum Start in die Erkältungssaison.



Die ca. 45-minütige Schulung von Bayer vermittelt auf kompakte Weise zunächst Hintergrundwissen zu grippalen Infekten und deren Verlauf sowie zu den verschiedenen Hustenformen, die diese Erkrankung begleiten. Dabei wird anschaulich erläutert, in welchen Phasen Reizhusten auftritt, wie lange er in der Regel anhält und wie er wirksam behandelt werden kann. Reizhusten setzt Erkältungspatienten, die meist trotz ihrer Symptome ihrem geregelten Alltag nachgehen, unter einen hohen Leidensdruck. Denn der trockene, unproduktive Husten ist besonders quälend, oft schmerzhaft und stört die für eine Genesung wichtige Nachtruhe.



Beim Thema Behandlung stellt die Onlineschulung Arzneimittel mit chemischen Substanzen dem pflanzlichen Phytohustil-Wirkstoff Eibischwurzel gegenüber und erläutert die unterschiedlichen Wirkweisen. Dabei werden die Schulungsteilnehmer für das wichtige Thema Verträglichkeit sensibilisiert. Denn die Nebenwirkungen bestimmter chemischer Substanzen können die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, so dass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr oder eine fehlerfreie Bedienung von Maschinen mitunter nicht mehr gewährleistet ist.



Weil dieses Wissen im Kundengespräch vermittelt werden muss, durchlaufen die Teilnehmer der Onlineschulung mehrere Beispielsituationen aus dem Beratungsalltag bei Reizhusten. Dabei wird deutlich, welche Fragen zur passenden Produktempfehlung führen und wann das pflanzliche Phytohustil die richtige Wahl ist.



Mit einem kurzen Test können die Teilnehmer am Ende der Onlineschulung ihr aufgefrischtes Wissen nochmals abfragen und ein Teilnahmezertifikat ausdrucken. Wer noch an eine kleinen Marktumfrage teilnimmt, erhält als Dankeschön einen 5 Euro-Gutschein von Douglas. Interessierte können ab sofort unter https://schulung.bayer.de/ an der Phytohustil Online-Schulung kostenfrei teilnehmen.



Phytohustil ist ein gut verträgliches pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenen Reizhusten. Der darin enthaltene rein pflanzliche Wirkstoff aus der Eibischwurzel bildet einen beruhigenden Schutzfilm über die gereizten Schleimhäute, wodurch der Hustenreiz schnell und wirksam gelindert werden kann, und verfügt über entzündungshemmende Eigenschaften. Die Regenerationsfähigkeit der Schleimhautzellen wird von Phytohustil unterstützt. Gesunde Schleimhäute sind wichtig, damit der Körper sich vor eindringenden Krankheitserregern schützen kann. Phytohustil gibt es als Sirup, der bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet ist, und als zuckerfreie Lutschpastille mit Cassis-Geschmack für die einfache Anwendung unterwegs.



Bayer: Science For A Better Life

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.