Worauf muss ein Arzt achten, wenn er drei Radfahrer in 6000 m Höhe begleitet?

Leverkusen, 6. April 2017 – Der Mensch ist nicht dafür gemacht in großen Höhen zu leben, und schon gar nicht dafür, in solchen Lagen Extremsport zu verrichten. Deshalb erforderte die Expedition der drei deutschen E-Bike-Fahrer zum höchsten aktiven Vulkan der Welt, zum Ojos del Salado in Chile, auch unter medizinischen Aspekten höchste Aufmerksamkeit.



Selbst wenn eine sorgfältige Akklimatisation erfolgt, besteht beispielsweise das Risiko der Höhenkrankheit. Sie bezeichnet einen Komplex von Symptomen, der bei Menschen auftritt, die sich in große Höhe begeben. Das Leitsymptom sind Kopfschmerzen, hinzu können Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Schwindel, Benommenheit, Tinnitus und Schlafstörungen kommen.



„Um die Höhenerkrankung zu erkennen, fragte ich die Teilnehmer regelmäßig mit einem standardisierten Fragebogen ab“, berichtet Jörg von Hübbenet, der Mediziner, der die drei deutschen Abenteurer in der chilenischen Höhenluft im Versorgungsfahrzeug begleitete. „Die Bewertung erforderte größte Aufmerksamkeit. Wichtig war es, erste Anzeichen bis hin zu einer Normalisierung zu beobachten.“



Bei vielen möglichen anderen Erkrankungen, beispielsweise Entzündungen oder Hautpilz-Infektionen, appellierte der Mediziner an die Eigenverantwortung der Teilnehmer. Von Hübbenet: „Jeder aus dem Team trägt selbst die Verantwortung für seine Gesundheit. Solche Expeditionen können nur funktionieren, wenn die Teilnehmer Eigenverantwortung übernehmen.“ Dazu gehört auch die regelmäßige Überprüfung der Füße, die gerade bei intensivem Radfahren erheblichen Ansprüchen ausgesetzt sind. Schnell kann so eine Pilzerkrankung entstehen. Dann ist eine frühzeitige Therapie der Fußpilzinfektion notwendig. Canesten® Extra bekämpft Pilze zuverlässig und gründlich und sorgt so dafür, dass die unangenehmen Symptome wie Juckreiz, Brennen und Rötung rasch gelindert werden.



Jörg von Hübbenet sah sich als „medizinische Absicherung“ für den Fall der Fälle. Dafür, dass dieser schnell erkannt und behandelt werden konnte, befand er sich im ständigen Dialog mit den Teilnehmern. „Es war wichtig, viel zu reden. Und ich musste präsent sein, wenn ich gefordert wurde, um die richtigen Entscheidungen fällen zu können – das war die Herausforderung, zumal ich selbst ja auch unter den schwierigen Bedingungen in großer Höhe litt.“





Bayer: Science For A Better Life



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



Die Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Health und Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit Animal Health in Deutschland. Mehr Informationen zur Bayer Vital GmbH finden Sie unter: www.gesundheit.bayer.de



Mehr Informationen unter presse.bayer.de





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.